Un calvario vive familia de Ahome: profanaron tumba de su abuelo para enterrar a su papá

Los Mochis, Sinaloa.- Un calvario es el que está viviendo la familia Leyva Reyes de Cohuibampo, del municipio de Ahome.

Martha Leyva denunció que el panteonero del panteón viejo de la Villa de Ahome, por órdenes de un vecino de esta comunidad que pelea el espacio en este camposanto, profanó la tumba de su abuelo para enterrar ahí a su padre Ramón Leyva, quien murió de Covid-19 hace tres semanas en la unidad del IMSS 49 de Los Mochis.

La petición

“Cuando mis tíos fueron a buscar un pedacito de terreno en el panteón de la Villa de Ahome, los acomodó ahí, les dio ese pedazo. A los de bajos recursos les regalan el pedazo en el panteón viejo. Resulta que ya se enterró mi apá, el panteonero estuvo ahí mientras se hizo la fosa, y mi tío me habló para decirme que el panteonero fue a decirle que iba sacar a mi apá.”

Mencionó que el vecino mandó al panteonero a la casa de sus tíos para que les dijera que quería verlos en el panteón en la madrugada.

“Y que fuera con cuatro hombres para que sacaran el cuerpo de mi papá y trasladarlo a la tumba de mi abuelo, que iba a abrir la tumba de mi abuelo, profanarla para meter a mi apá ahí, y no se puede sacar porque está en proceso de descomposición y murió de covid, y al sacarlo se esparce por todo el panteón la enfermedad y mucha gente va a agarrar la enfermedad de vuelta.”

Tumba profanada

Expuso que sus tíos no acudieron al llamado, pero al ir al panteón el día de ayer se percataron de que la tumba de su abuelo estaba profanada y ya todo listo para trasladar ahí el cuerpo de su papá.

“Pero no encuentran los huesos de mi abuelo, y el panteonero les dice que quedaron debajo del cemento, pero quién nos garantiza eso. Le pedimos que remueva el concreto y no quiere, no creemos que esté ahí entonces”.

Leer más: Pandemia de Covid-19 afecta la salud mental; ansiedad y depresión: neuropsiquiatra Héctor Hubbard

Dijo que sus tíos acudirán a poner la denuncia en la sindicatura y que ella también interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes si sacan el cuerpo de su papá.