Un político tiene que presentar soluciones: Julio César Valdez

Los Mochis, Sinaloa.- Con 20 años, el mochitense Julio César Valdez Guerrero se ha convertido en un conferencista internacional y capacitador en temas de liderazgo y comunicación efectiva en donde a través de la Red de Jóvenes Políticos de Sinaloa ha logrado trascender fronteras y brindar aliento a líderes políticos internacionales.

Es así como el próximo 18 de enero dará el taller llamado Comunicación Efectiva para Líderes Políticos en el primer Congreso Internacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Colombia, donde participarán líderes políticos de más de 20 países del mundo que buscan incidir en la primera agenda global en materia de juventud para buscar soluciones a las necesidades globales.

¿Qué busca la Red de Jóvenes Políticos?

Esta organización tiene su sede en Nueva York. Es una red totalmente incluyente. Estamos avalados por las Naciones Unidas como un organismo no gubernamental que trabaja por los objetivos de desarrollo sostenibles, y son las mismas Naciones Unidas quienes también nos exigen ser apartidistas. Trascendemos fronteras y también trascendemos partidos políticos; cada quien puede ser libre de tener su ideología, pero cuando hablamos de red, debemos quitarnos nuestra ideología personal y buscar siempre el bien común.

¿Los jóvenes se están interesando en la política?

Sí. Los jóvenes nos estamos interesando en la política porque hace falta, son los problemas mismos quienes hacen que nosotros nos interesemos.

¿Cómo visualizas la política en Ahome?

Veo en los ahomenses que cada día tenemos una democracia más madura. La población ahomense comienza a razonar más en todo lo que tiene que ver en la democracia y veo una juventud ávida en participar y con capacidad.

¿Se está haciendo un buen trabajo político en México?

Es un tema que se tiene que analizar muy bien. A todos nos gustaría siempre que nuestros políticos rindieran mil veces más. Sería apresurado decir que están trabajando de la mejor manera o están trabajando de manera errónea. Sí hay cosas que deben cambiar, sí hay cosas que haría diferente, incluso cuando estás dando buenos resultados tienes que buscar duplicar o trabajar el mejor resultado, pero, insisto, creo que hay cosas que no se están haciendo bien.

En tu opinión, ¿cuál es el perfil idóneo de un político?

Un político tiene que ser una persona humana, que se identifique con las necesidades, que las conozca, que salga a trabajar a las calles, a los campos, para darse cuenta que la situación en México es dura, tiene que ser, por lo tanto, un político humano y al mismo tiempo tiene que ser un político que presente soluciones y no solamente vea los problemas. La política en México ya cambió, no basta con decir que hay problemas, porque hoy si no eres parte de la solución, eres parte del problema. De nada sirve evidenciar.

¿Qué cambiarías de los políticos actuales?

Lo primero y sin decir nombres, tenemos que tener políticos que realmente trabajen. Hay grupos que por muchos años han estado perpetuándose ahí, pero no nos han dado resultado. Tenemos que hacerlos trabajar, tenemos que exigir como ciudadanos, hay que recordar que los políticos son empleados de la nación, entonces, cual empresa, si tú no funcionas te tienen que retirar de tu cargo, lo mismo tienes que hacer con un político. Si un político no está funcionando, debemos de darle las gracias y cambiarlo por un político con más capacidad.

¿Se puede eliminar la corrupción, como dice el presidente de México?

Estoy seguro que la corrupción se puede eliminar, no estoy seguro si la estrategia del presidente puede ser la mejor. Debemos pasar por un proceso de educación y creo que en eso estamos fallando. Se le ha dejado de apostar a la educación. Tenemos que reapostarle a la educación, porque esa es la base del éxito de las naciones.

¿Cuál es la invitación a los jóvenes?

La invitación es a acercarse a donde se puede trabajar, desde la trinchera en la que se pueda trabajar, no como una actividad laboral sino en una actividad en crecimiento. Necesitamos jóvenes que estén dispuestos a dejar ideologías partidistas para buscar el bien común. Estoy seguro que juntos podemos sacar adelante a México.

EL PERFIL

Nombre: Julio César Váldez Guerrero

Edad: 20 años

Origen: Los Mochis

Profesión: Activista/Conferencista

Trayectoria: Desde los 10 años ha sido proactivo político al presentar una iniciativa en el Congreso del Estado contra la narcocultura. Es tricampeón estatal de Debate Político Electoral y pertenece a distintas organizaciones civiles.