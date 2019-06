Un traumatismo que sufrió en su infancia amenaza su vista

Los Mochis, Sinaloa.- Un fuerte golpe en el área de los ojos provocó un severo daño visual a Gabriel Enrique Ayala Estrada, de 35 años de edad. Perdió la visión en su ojo derecho y padece desprendimiento de retina en el izquierdo; debido al tipo de lesión que padece requiere una cirugía ocular urgente pero no puede solventarla.

“Hace muchos años sufrí un golpe en los ojos, pero no acudí a revisarme por falta de recursos; poco a poco fui perdiendo la vista en mi ojo derecho; años después me lo checaron y me dijeron que ya no tenía posibilidades de mirar. Mi ojo izquierdo aún puedo salvarlo, tengo levantamiento de retina, necesito cirugía pero no puedo pagarla”.

Necesita operarse

Fue atendido en Culiacán en la fundación Buena Vista Sinaloa, I.A.P.; con el apoyo de sus seres queridos reunió el recurso necesario para su primera operación, que no fue suficiente para sanarlo.

“Me hicieron una cirugía que costaba 13 mil pesos, pero me la dejaron en 5 mil, no tenía el dinero, ya no trabajaba, pero mis familiares, amigos y vecinos de la colonia hicieron cooperación para ayudarme. Me necesitan hacer otra, me dijeron que se me estaba haciendo el ojo gris y eso borra más la vista, pero todavía no me dicen cuándo me van a operar; debo ir a Culiacán para que me digan la fecha y el costo de la operación”.

El traumatismo que sufrió en su infancia amenaza su vista y le impide realizar sus actividades diarias; su discapacidad visual no le permite trabajar, desde hace meses dejó de ser el sustento de su humilde hogar.

“Yo trabajaba pintando casas y a ratos en un taller; mi mamá tiene 61 años y trabaja como recamarera, pero dejó de ir a su trabajo para cuidarme y acompañarme a mis citas, como un mes no fue a trabajar. Los dos trabajamos para salir adelante, pero desde que empecé a perder la vista, dejamos de trabajar y no tenemos nada. Vivimos en una casa de renta ella y yo”.

Cirugía. Necesita cirugía urgente debido al tipo de lesión y a la cualidad de ser ojo único funcional, ya que el ojo derecho no percibe luz por traumatismo en su infancia. Foto: EL DEBATE

Pide ayuda

En medio de la desesperación, acude a la buena voluntad de la gente para operarse, recuperar su vista y volver a trabajar.

“Les pido que me apoyen con lo que puedan, para poder salir adelante, porque así como estoy no puedo trabajar, no puedo ver, necesito recuperar mi vista para volver a trabajar y ayudar a mi madre”.

Gabriel vive sobre la calle José Antonio Burgueño entre Aristeo González y 5 de Mayo, en la colonia Miguel Hidalgo. Si usted desea ayudarlo, favor de comunicarse al número 66 82 34 88 10; si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Saldazo: 4766 8413 2339 3796.