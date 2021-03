Un viacrucis vive don Ascensión en busca de apoyo de adultos mayores en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Caminando a paso muy lento, don Ascensión Lara Parra llegó acompañado de su esposa Ortensa Aceviz Bojórquez, desde el fraccionamiento El Realito hasta la redacción de Debate, en la ciudad de Los Mochis, para expresar su descontento con el actual gobierno federal por no recibir el apoyo de adultos mayores.

Muy molestos, la pareja de adultos mayores aseguran que han vivido todo un viacrucis durante un año para recibir puras mentiras en las dependencias federales y no lograr conseguir el beneficio del gobierno federal.

“Mi esposa sí recibe ese apoyo, pero yo no. Me da gusto que ella cobre, pero cómo puede ser posible que mi mujer reciba un dinerito y yo no. Antes juntaba fierro viejo y botes de aluminio y trabajé muchos años, pero ya no puedo, ya estoy viejo y cansado”, expresó don Ascensión.

Con manos temblorosas y cataratas en ambos ojos, don Ascensión, de 85 años de edad, mostró todos los documentos que ha entregado en las dependencias donde solicita el beneficio del 65 y Más del gobierno federal que hasta el momento no recibe.

“Una vez me pagaron ese apoyo en febrero del 2020, este febrero fue ya un año y aquí ando cargando con la carpeta de papeles donde traigo mi Curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la cartilla de salud y los papeles de Bienestar donde solo lleno encuestas que ni entiendo, pero no me han vuelto a pagar y no sé si ese dinero alguien más lo esté cobrando por mi y yo ni por enterado”, explicó.

A su lado, siempre firme, doña Ortensa muestra los documentos y trata de contar todas las veces que han acudido a las oficinas de Bienestar para hacer el trámite, donde siempre les dicen desconocer porqué no le llega ese dinero.

Dicen que no saben por qué no llega, pero en una ocasión me dijeron que aparece en la lista como difunto, pero ¿quién entregó acta de defunción si mi esposo aquí está?” expresa molesta.

Don Ascensión y doña Ortensa viven solos en una humilde vivienda del fraccionamiento El Realito, pues sus hijos ya se casaron y quien ocasionalmente los visita es su nieto Gustavo René Barraza Lara.

“Ya no sabemos qué hacer, ya recorrimos todas las dependencias que nos dijeron y no tenemos respuesta, de lo molesta que estoy, cuando llego a las oficinas de Bienestar les digo que están trabajando muy mal, que son unos ratas, solo me miran, pero no me dan una respuesta y seguimos sin recibir ese apoyo que tanto presume el presidente de la República en la televisión, pero no perdemos las esperanzas”, concluyó doña Ortensa.

Piden ayuda

Los adultos mayores piden apoyo del gobierno o algún abogado que los represente de manera gratuita y deja a su disposición el teléfono de su nieto Gustavo: 6681440422.