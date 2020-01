Una aberración total retirar apoyos a Cruz Roja: diputado

Los Mochis, Sinaloa.- Como una completa aberración calificó el diputado local Juan Ramón Torres Navarro la decisión asumida por el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, de retirar totalmente los apoyos a la Cruz Roja de Topolobampo.

Entrevistado en el marco de una reunión agraria celebrada con campesinos del ejido Macapule, el legislador local señaló que por considerar que se trata de una decisión totalmente equivocada y fuera de contexto, que atenta contra los que menos tienen, la próxima semana presentará un exhorto desde la tribuna del Congreso estatal para que se dé marcha atrás en esta determinación.

Reveló que este tipo de posiciones denostan sin lugar a dudas la figura del alcalde y revelan que “no tiene llenadero”.

“Yo repruebo totalmente esta determinación porque la gente del puerto se puede morir de un traslado de un lugar a otro y ahí lo que los puede salvar son los primeros auxilios que se les puedan brindar ahí mismo y esto solo lo puede hacer la Cruz Roja”.

Indicó que definitivamente su posición como diputado es en favor y en respaldo total de la población de Topolobampo y de Ahome que con muchos sacrificios lograron contar con instalaciones de la benemérita institución para que, en el caso de una emergencia, los ayuden a salir adelante.

“Quien se cura en la Cruz Roja es gente humilde, que no tienen recursos y, por tanto, no pueden ir al extranjero, ni a las clínicas particulares a atenderse y por eso a mí se me hace aberrante y, discúlpenme la expresión, una tontera y por eso en lo particular no estoy de acuerdo y lo repruebo totalmente”, destacó.

Insistió en que se trata de una decisión completamente equivocada y “al millón y no al 100 por ciento como tradicionalmente se estila decir”, ya que se está atentando contra lo más elemental es que las personas de condición humilde puedan recibir, en el momento de una crisis, una atención médica que les pueda salvar la vida.

“No estoy de acuerdo con esa disposición y por eso la voy a trasladar al Congreso del Estado, advirtió.