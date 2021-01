Una enfermedad cambió la vida de Olga Anylú; la joven de Los Mochis necesita ayuda

Los Mochis, Sinaloa.- La vida de Olga Anylú Fernández Higuera era normal, pero se transformó desde que tenía un año y dos meses de edad, pues sufrió de meningitis e hidrocefalia y a partir de ese momento su vida le cambió totalmente.

La enfermedad le hizo perder su capacidad motora y sus principales facultades y la ha mantenido postrada en cama prácticamente durante casi toda su vida, pues hoy tiene 30 años de edad y no puede valerse por sí misma y requiere el apoyo de personas altruistas para que sus afligidos padres puedan realizarle estudios médicos que le permitan diagnosticarla y ayudarla a superar el grave problema que enfrenta porque durante los últimos dos meses se la ha pasado gritando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Olga Anylú es de condición humilde y tiene su domicilio en la calle Zapopan número 1771 en la colonia Teresita, en la ciudad de Los Mochis.

La señora Carmen Higuera, mamá de Anylú, describe los momentos difíciles que ha tenido que pasar para cuidar a su hija, ya que nunca se ha valido por sí misma.

Narra que desde que contrajo este peligrosa enfermedad, quedó mal, pues trae una válvula en la cabeza, tiene que usar pañal porque no se vale por ella misma, no camina y no habla.

Reveló que la situación se le complicó porque durante los últimos tres meses no ha tenido ningún solo momento tranquila porque se la pasado gritando y teme que este sea un problema muy grave, por lo que requiere con urgencia la ayuda médica para diagnosticarla y canalizarla con un especialista en neurología que la valore y le ayude a superar el problema que presenta.

La señora narra que realmente la situación que enfrentan es muy complicada porque son de escasos recursos: a veces no tienen ni para comprarle los pañales que necesita diariamente para poder estarla cambiando.

Yo quiero saber qué es lo que tiene y que me ayuden a hacerle análisis para de ahí pasarla a un neurólogo para que la valore y le ayude a salir adelante.”

Carmen Higuera asegura que de antemano agradece la ayuda que pueda brindarle los médicos, ya que realmente han estado pasando momentos muy difíciles.

Cualquier ayuda para Olga Anylú, puede comunicarse con su mamá al teléfono 6682513194 o en su domicilio por la calle Zapopan 1771 en la colonia Teresita de la ciudad de Los Mochis.