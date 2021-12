Una enfermedad llevó a doña Julia a estar en cama y a dar signos de depresión en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- “Ha sido un proceso difícil de sobrellevar”, así describe Genoveva Buitimea Godínez, vecina del ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome, la situación por la que pasa toda la familia desde que su mamá, doña Julia, cayó en cama hace algunos años por problemas de salud.

“Ya tiene años que está discapacitada. No se levanta. Ella nunca estudió, trabajó puro campo, le agarró la enfermedad esa de los huesos, osteoporosis, y ahorita está así; yo no he podido trabajar por ella”, dijo con pesar Genoveva.

Acerca de su mamá, mencionó que es originaria de Huehuetlán El Chico, Puebla. Doña Julia Godínez Palma se dedicó desde adolescente a labores de riego en cultivos del norte de Sinaloa y hoy enfrenta debilidad para caminar, aunado al desgaste de la maternidad y al que corresponde a sus 66 años de edad, incluso por su condición física muestra signos de depresión en su estado de ánimo.

Ante su condición y debido a la petición que hicieron sus familiares, el caso de doña Julia ya está a cargo de DIF Ahome. Tras una visita a su vivienda, ubicada a un costado del canal que cruza su comunidad, el área de Trabajo Social de la institución gestiona para ella una mejor calidad de vida.

Entre los beneficios que ya goza destaca la entrega de una silla de ruedas para facilitar su movilidad, además es candidata para ser incluida al programa de despensas mensuales y para recibir atención por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

Leer más: Tianguis dominical de Los Mochis deberá continuar con medidas sanitarias: Salud Municipal de Ahome

El cuidado integral a favor de grupos vulnerables forma parte del plan de trabajo de la administración 2021-2024 del sistema DIF Ahome que preside la señora Mónica Torres de Vargas.