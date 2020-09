Una exageración y ridícula la fiesta simulacro en Los Mochis: partidos

Los Mochis, Sinaloa.- La “fiesta simulacro” que organizó el Ayuntamiento de Ahome, en la cual estuvieron presente solo funcionarios municipales, es una burla, una exageración y una ridiculez de las autoridades, coincidieron en señalar líderes de partidos políticos locales.

Dulce María Ruiz Castro, dirigente del Comité Municipal del PRI, cuestionó el objetivo de esta reunión que, dijo, no tuvo nada de simulacro, ya que los presentes gozaron de comida y hasta de música en vivo.

Cuestionan el hecho

“Hasta parece broma realizar una fiesta simulacro donde sólo intervengan funcionarios y en donde no hayan sido convocados restauranteros ni oferentes de servicios de fiestas, que en la ciudad hay muchos. Aquí es en donde viene la pregunta, ¿simulacro para quién?, pareciera más evento de degustación, ¿cuál fue el resultado del simulacro?”, comentó.

La líder del tricolor en Ahome cuestionó sobre la existencia de un video o material didáctico que le sirva a los prestadores de servicios en fiestas o para la ciudadanía en general, debido a que hasta el momento no se ha dado a conocer nada de eso.

“No existe evidencia del simulacro. Ahora les pregunto si existe un video donde puedan capacitarse paso a paso, donde muestran los protocolos a seguir por todos los propietarios de salones de fiestas, porque yo no lo conozco y no creo que exista. Sólo dan muestra que son un gobierno de ocurrencia que no tienen lógica en su forma de gobernar y que sus esfuerzos están concentrados en relaciones públicas que no fueron construidas al iniciar su gobierno”, dijo.

Contra el alcalde

Mientras tanto, el dirigente del Comité Municipal del PAN, Ariel Aguilar Algandar, tronó en contra del alcalde Billy Chapman, a quien calificó como alguien que actúa sin pensar en el pueblo.

“Es una exageración y ridícula la fiesta del supuesto simulacro que hicieron para saber cómo se van a realizar los eventos sociales en Los Mochis. El presidente municipal se cree el Napoleón de Ahome. Que no se le olvide que vivimos en un estado de derecho y que los gastos del servicio público deben estar plenamente justificados”, precisó.

Por último, señaló que en su momento, el alcalde y los funcionarios tendrán que aclarar sobre los gastos de esta fiesta.

Autoridades realizan fiesta de ‘simulacro’

Autoridades municipales junto con prestadores de servicios realizaron la tarde del jueves una “fiesta simulacro”. El objetivo era demostrar a la ciudadanía cómo tendrán que ser las celebraciones en la nueva normalidad por la contingencia sanitaria.

El evento se llevó a cabo en conocido salón de eventos sociales en el que los asistentes degustaron de platillos especiales. Dicen que hasta música en vivo hubo. Participaron varios funcionarios de primer nivel.

