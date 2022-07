Una inesperada final pasista de cabildo de Ahome

Los Mochis, Sinalo.- De no haber sido por Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento de Ahome, se antojaba ayer que el conflicto que afloró al final de la sesión de cabildo ahomense continuara por algunos minutos más.

LOS REGIDORES Ramón Salmerón Pérez y Carlos Roberto Valle Saracho se enfrascaron en una discusión que inició el joven regidor, quien en asuntos generales habló claro y sin cortapisas acerca de que él es el coordinador de regidores del Partido Sinaloense (PAS) y representante pasista en la Comisión de Concertación Política porque así lo decidió su partido, y pide que se respete esta determinación.

Lo anterior, dijo, porque el 22 de junio pasado Valle Saracho renunció a la coordinación de regidores del PAS, y adujo que en su declaración manifestó: “de hoy en adelante cada quien asume la responsabilidad de sus acciones”. Y todavía más, se le fue a la yugular al señalar que el abogado no representa los principios, valores y estatutos del PAS.

Sin embargo, no tendrá un camino fácil, pues el mismo Valle Saracho, quien escuchaba a su lado, solicitó el micrófono y le pidió a Salmerón Pérez su renuncia por escrito, algo que a todas vistas, agregó, no ha presentado, por lo que él continúa con sus derechos vigentes y como representante del PAS en la Comisión de Concertación Política.

“Hasta ahora no he recibido una notificación que se me haya hecho un procedimiento por alguna falta”.

Valle Saracho se lamentó que este tema sea tratado en cabildo, pero, advirtió, a él lo ampara la ley y se defenderá en los tribunales en caso de requerirlo.