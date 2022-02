"Una persona va a ser muy diferente antes, durante y después del cáncer": Humberto Bautista Rodríguez Máster en Psico-Oncología

Una persona va a ser muy diferente antes, durante y después del cáncer. Las personas van a depender mucho de como su estado mental les va a ayudar o les va a perjudicar en su evolución, no solamente física y médica sino a nivel social, qué tanto va a afectar en la familia, en el medio sanitario, en su trabajo y en su vida cotidiana, manifestó Humberto Baustista Rodríguez.

El máster en Psico-Oncología por la Universidad Complutense de Madrid impartirá, vía Zoom, la conferencia “Trastornos de la personalidad en las pacientes con cáncer”, durante la sesión mensual de la Asociación de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar de Los Mochis, A. C. (AREMFAMM), la cual se llevará a cabo hoy 5 de febrero a las 10:00 horas de Sinaloa, en el marco también del Día Mundial del Cáncer, que se celebra el 4 de febrero.

“Voy a presentar cómo va evolucionando un paciente con cáncer, desde lo que es su diagnóstico y cuántos factores hay alrededor que le pueden llegar a generar una alteración en su forma de ser, en su personalidad, en su forma de pensar y en su comportamiento.”

Presentación de cambios

El autor del libro Tengo cáncer... ¿y ahora qué?, agregó que en el estado de ánimo es completamente esperado que a una persona que le digan que tiene cáncer va a presentar algún cambio.

“De forma que yo me voy concentrando desde que le damos su diagnóstico, cómo va evolucionando la persona cuando inicie el tratamiento de quimioterapia, qué tratamiento de quimioterapia le van a generar mayores alteraciones, mayores trastornos de ánimo o trastornos de ansiedad y acciones suicidas.”

El psico-oncólogo en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI comentó que hay pacientes que a través de la enfermedad aprenden a vivir o lamentablemente aprenden a cómo chantajear.

“En la forma de que hay mucha gente que obtiene un beneficio de forma secundaria ante la enfermedad y el tratamiento, y ahí es cuando se va a llegar a gestar un trastorno de personalidad.

Dentro de esto mismo, hay veces que el paciente, mediante el chantaje, mediante sobornar a la familia, obtiene beneficios de forma muy directa, llega a suceder que hay veces que el paciente tiene todas las facultades físicas y mentales, pero como ya aprendió a chantajear, muchas veces va a vivir a través del otro.”

Estigma social

El especialista expresó que el común denominador es que la gente dice: paciente con cáncer, pobrecito, y justifica muchas veces esos actos.

Añadió que una persona con cáncer va a ser un paciente con una enfermedad crónica.

“Con eso me refiero a que la enfermedad la vamos a intentar controlar, pero nunca la vamos a poder quitar; es una persona como con diabetes, que la diabetes no la vamos a quitar, solo controlar. El paciente va a entrar y salir de los estados de enfermedad activa o pasiva, y tratamiento activo o pasivo y aquí es cuando hay veces que a nivel físico está controlado, pero a nivel mental la persona ya cambió mucho.”

Destacó que la diferencia entre un paciente activo y uno pasivo es que el activo coopera con el médico y se va a reincorporar a su vida y a la sociedad a pesar de que tenga que perder algún brazo, una pierna, un ojo, la lengua, el estómago, una parte de intestino, el riñón o cualquier parte de su cuerpo.

En cambio, un paciente pasivo va a generar mucha incapacidad, mucha limitante a nivel psicosocial, se va recluir, no va a salir de su casa más que para ir al puro hospital, y que no solamente él va estar incapacitado, sino que el mismo familiar que va a estar junto con él.

“Y vamos a hablar de que tenemos a dos personas incapacitadas por una enfermedad crónica de un familiar”.

Expuso que muchos pacientes no quieren acudir a la ayuda psicológica porque hay un estigma de que la enfermedad mental es de locos.

“No, yo no estoy loco, no necesito ir. No es que estén locos sino que es una revisión que se hace de la estructura mental de cada persona.”

El también miembro del Comité Editorial de la Gaceta Mexicana de Oncología comentó que el 51 por ciento de toda las personas con cáncer van a llegar a desarrollar algún tipo de trastorno mental, ya sea ansiedad, depresión, o una situación psicótica a veces. Dijo que de ese porcentaje, solo el 10 por ciento acudiría a revisión mental.