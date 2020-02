Una pesadilla lo que estamos viviendo: dueña de casa que explotó en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La maestra jubilada Rosa Esther Ruiz Navarrete y dueña del domicilio que explotó el sábado en la tarde en el fraccionamiento La Memoria, ya fue dada de alta y su esposo e hijo siguen internados.

La profesionista aceptó hablar con este medio de comunicación afuera del hospital privado donde están atendiendo a su esposo.

Con heridas en su cara, la maestra dijo que ese día, llegaron pasadas de las 16:00 horas a su casa ubicada en la calle Kenia entre Kuwait y Arabia Saudita, en el fraccionamiento La Memoria. Luego unas personas le dijeron que en su casa olía mucho a gas y su esposo Daniel F, se bajó del vehículo, abrió el portón eléctrico, luego caminó y al llegar a una puerta en cuanto la abrió, sucedió la explosión.

Rosa Ruiz salió proyectada unos metros, cayó al pavimento y a como pudo se levantó para ir a ayudar a su hijo Daniel N, de 17 años, quien estaba ensangrentado de la cara y lo limpió. Ella ya no logró ir a los escombros para buscar a su esposo Daniel F, porque los vecinos no la dejaron y es que ya lo habían localizado y rescatado.

Aun consternada recuerda que empezó a gritar por lo que pasó hasta que los vecinos y rescatistas la atendieron junto con su familia.

Rosa Esther, hace un llamado al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que los ayude y es que se quedaron prácticamente sin nada.

Yo no tengo dinero, me acabo de jubilar, los compañeros me ayudaron a estar en este hospital privado", comentó la maestra.