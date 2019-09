Una simulación la visita a la planta de Trinidad y Tobago: Pinzón

Los Mochis, Sinaloa.- La visita que autoridades municipales realizaron a la planta de fertilizantes ubicada en Trinidad y Tobago es una simulación de parte del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, consideró el vocero del movimiento Aquí No.

Ulises Pinzón comentó que lo único que busca el funcionario municipal es engañarlos y en eso está incluida la supuesta lista de requerimientos que el municipio le solicitó a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para poder entregarle el permiso de construcción.

“El alcalde está simulando una función que algo que no está haciendo, nos quiere engañar pero nosotros estamos despiertos y no nos vamos a dejar. Se me hace irresponsable permitirles a los funcionarios ir a Trinidad y Tobago porque aquí se tienen que manejar con las leyes que tenemos aquí en México”.

En ese sentido, dijo que las condiciones de dicho país no tiene nada que ver con las que existen en la región, específicamente en el Puerto de Topolobampo.

“Lo que deben de hacer es dejar de despilfarrar dinero, están haciendo una total simulación, nos quieren jugar el dedo en la boca, pienso que hay algo más de fondo pero tenemos que reconocer el órgano jurisdiccional porque ha mantenido su postura, gracias a esa suspensión el municipio se mantiene imposibilitado para autorizar cualquier tipo de licencia”.

Manifestación

Ante esta situación, Ulises Pinzón comentó que este sábado se realizará una manifestación en protesta de la intención que mantiene el alcalde con respecto a darle luz verde a la planta de fertilizantes.

“Vamos a salir del Centro Cultural de Topolobampo hacia las instalaciones de la planta, estamos invitando a la ciudadanía a las 9:00 horas para empezar con la caminata a las 10:00, vamos a hacer un posicionamiento, participaremos vecinos de Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Ohuira, entre otras”.