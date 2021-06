¡Una tristeza! Pescadores de Choix, sin nada que sacarle a la presa Huites

Choix, Sinaloa.- Sin nada que pescar para mitigar el hambre de sus familias, menos para vender, ni turismo al cual prestarle el servicio de paseos en lancha, y con la presa Luis Donaldo Colosio con un almacenamiento a poco más del 15 por ciento de su capacidad total a causa de la intensa sequía, así de sombrío es el panorama al que se está enfrentando el sector pesquero en el municipio de Choix.

“Estamos a pan y agua”, fueron las contundentes palabras del pescador Pedro Rábago, que reflejan el desespero en el que viven más de 350 choicenses que se dedican a la captura de mojarra en la presa más grande de Sinaloa, pero que hoy tiene los niveles más bajos de almacenamiento en más de una década, y lo que es peor, sin peces que atrapar por una masiva mortandad que se dio a finales del 2020 por la extracción abundante y persistente del líquido, que duró varios días.

Tristeza económica

Según cuenta Pedro, a finales del 2020 empezó el martirio para los pescadores de la sierra sinaloense, cuando sus ojos captaban imágenes aterradoras los días 28 y 29 de diciembre con la muerte de miles de lobinas que luchaban por un poco de oxígeno luego de que el nivel de agua bajara considerablemente a causa de las extracciones que se estaban realizando.

“Se volvieron locas, querían oxígeno y no lo encontraban. Siquiera hubieran esperado a que se asentaran los peces, que todo volviera a la normalidad en el vaso de la presa, pero no fue así, a diario eran fuertes extracciones. Miles de lobinas murieron y esos días hubo quienes se llevaban hasta 200 kilos, además de la mojarra porque no tenía cómo defenderse del movimiento”, explicó mientras maniobraba el motor de su pequeña embarcación por entre el embalse de la obra hidráulica.

Pedro, quien tiene 20 años como guía de turistas y toda una vida de pescador, señala que para su desgracia padece de varias enfermedades, entre ellas una trombosis que le sobrevino hace tres años luego de golpearse contra una lancha, y de las secuelas de un infarto al corazón a principios de este 2021. Por eso es que su hijo Kevin lo acompaña y es quien con su guía se dedica a la pesca en esta temporada de sequía extrema.

Yo tomo unas pastillas que me cuestan más de mil pesos, son de por vida y la caja me dura un mes. De dónde vamos a sacar para el alimento, el agua, la luz, pastillas. Es una tristeza esto que estamos viviendo, se lamenta mientras ve a lo lejos.

Tiempos mejores

Pedro Rábago recuerda que era un adolescente cuando le tocó observar todo el movimiento de personas y económico que se generó a raíz de la construcción de la presa Huites, así como su puesta en marcha en 1995.

A partir de ese año los choicenses se adentraron en una actividad hasta el momento poco conocida, la pesca, y hasta diciembre del 2020 todo caminaba a la perfección, aseguró, pues los pescadores están bien organizados, había producto en la presa y el presidente municipal de Choix, Omar Gill Santini, los provee de dos inspectores permanentes para la vigilancia del vaso, pero todo se derrumbó con las extracciones de finales del 2020 y la sequía.

Por ahora, dijo, hay esperanza con el anuncio que hizo Omar Echavarría, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Las Taunitas, de repoblar la presa con producto del Centro Reproductor de Alevines, un proyecto que los mismos pescadores y su líder no han dejado caer, para el que cada uno de ellos con sacrificios aporta 250 pesos mensuales.

“Pero qué bueno fuera que el gobierno federal nos apoyara porque sí nos prometen pero no se concreta la ayuda y así como le extrajeron agua a la presa, que entiendo era necesario, pero acá también habemos quienes vivimos de esto, de la pesca, nuestro sustento y el de nuestras familias, y con la mortandad que hubo a finales del 2020 y la sequía, de qué vamos a vivir. La verdad es que ya no hallamos la puerta. Nos urge que las autoridades nos ayuden y también urge que llueva ya para que la presa empiece otra vez a irse para arriba y tengamos frente a nosotros un panorama más optimista.”

“Una nostalgia ver donde vivíamos en Techobampo”

El matrimonio formado por María de Jesús Antelo Núñez y Pablo Quintero Contreras integra una de las familias que en el año de 1992 desplazó el gobierno federal para construir en sus terruños, lo que con el paso del tiempo sería el vaso de la imponente presa Huites, que hoy tiene una capacidad total de 4,568 millones de metros cúbicos, pero que al día de ayer guardaba apenas cerca de 500 millones de metros cúbicos. Pueblos como Huites, parte de Tacopaco, Toro, Rosarito y Techobampo de los Paredes fueron algunos de los asentamientos desplazados, cuyas familias debieron adaptarse a otras condiciones de vida.

María de Jesús recuerda que aquel año ella, su esposo y sus ocho hijos fueron reubicados a un lado de la presa, en Techobampo Nuevo, en un terreno otorgado por la federación y donde dice vivir a gusto, con electricidad, pues antes iluminaban sus noches solo con cachimbas.

La choicense de 64 años recuerda que en Techobampo Viejo don Pablo era temporalero, sembraba maíz, cacahuate y ajonjolí, y que en Techobampo nuevo es un hijo de ellos quien aprovecha las tierras para sembrar maíz y ajonjolí. Y aunque reconoce que vive tranquila y a gusto con luz, dice sentir nostalgia cuando voltea hacia donde vivía, que extraña su casa, pero lo que más añora es el arroyo que corría cuando llovía cerca de su casa, mientras que “aquí ni arroyos hay siquiera para ver nada”.

