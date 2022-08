Unidades de Uber y Didi deben ordenarse: alcalde de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde Gerardo Vargas Landeros comentó que de acuerdo a la información con la que cuenta, es que lo que se busca es todas las unidades que operan bajo una aplicación sean debidamente regularizados.

“Me sorprendí de la cantidad de Uber, Didi y todos esos que la verdad no están debidamente ordenados, debidamente registrados ante la autoridad como debe de ser que es Vialidad, lo que les puedo decir es que todos deben de estar registrados”, indicó.

En ese sentido, consideró que estas personas no pueden prestar un servicio sin que la autoridad en este caso, Vialidad y Transporte no tengan un registro de cada uno de ellos, que al parecer no les generará ningún costo.

“Entiendo que el trámite es sin costo pero desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas al ahí se va, que sirva ojalá esto para que Vialidad les de todas las facilidades y que sigan trabajando porque de que se utilizan y se necesitan, por supuesto que si”, sostuvo.