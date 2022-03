"Unimos esfuerzos en nuestro amor por ellos": Sinaloenses se unen a búsqueda de desaparecidos en la frontera norte

Los Mochis, Sinaloa.- El terreno pisado fue diferente. El monte, la tierra áspera y dura cambió a ser un terreno arenoso y desértico en la zona fronteriza del país para aquellas madres, hermanas, esposas, amigas y compañeras que buscan a un ser querido que, ante el mundo, se encuentran desaparecidos.

Un grupo de sinaloenses se unió a la primera Brigada Internacional de Búsqueda, que abarcó lugares poco explorados en tierras de Sonora y Baja California, colindantes con el vecino país del norte, incluyendo la línea norteamericana.

Más de 100 personas emprendieron la búsqueda el 17 de febrero y culminaron el 4 de marzo, unidas e impulsadas en común por el mismo dolor: un ser querido desaparecido.

Resultado de búsqueda

Micaela González Heras, quien busca sin cansancio desde el 27 de noviembre del 2012 a Antonio de Jesús y a Giovanni Lozoya González, sus hijos, fue testigo de la localización de dos osamentas en Nogales y restos, casi sin tejido, en La Ostionera, de Puerto Peñasco. También observó las tristes miradas de sus compañeras de búsqueda cuando entre el desierto de Sonora se localizaron restos de seres humanos esparcidos en varios metros.

Rostros marcados por la tristeza, provenientes, no solo de toda la República Mexicana, sino también de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, España, Italia y Nicaragua, vieron desde una prudente distancia un celular y un billete de 200 pesos que fueron hallados en una fosa que, según las autoridades, ya había sido procesada.

“La Fiscalía ya las había trabajado, pero nos ha tocado, con la experiencia que tenemos, que las fosas que procesa Fiscalía siempre deja indicios. En este caso encontramos un equipo telefónico y un billete de 200 pesos, se encontraron elementos balísticos y restos que dejan cuando procesan la fosa y no hacen bien el trabajo”, explicó Micaela González Heras en entrevista para EL DEBATE.

La experiencia fue distinta. Hasta la frontera de México con Estados Unidos llegaron diversos colectivos de búsqueda de desaparecidos para observar con detenimiento dos lugares con indicios de haber sido quemados, uno con llantas y otro con algún químico en una cubeta. “Esos trabajos ya los realiza la Fiscalía. Ellos descartan, en caso de que se encuentre algo en esos lugares, ahí manifestaron que había sido negativo, pero a nosotros nos quedó la duda”, expresa Micaela.

Para Micaela, como el grupo de sinaloenses que acudió, esta fue una gran oportunidad para rastrear restos humanos, donde cabe la posibilidad de que se encuentre al hijo de una de ellas.

“Unimos esfuerzos en nuestro amor por ellos y, entre todos juntos, nos formamos para rescatar a esas personitas que, ya sea con vida o sin vida, pero bendito Dios, van a regresar a casa”.

En shock

Un hallazgo dejó en shock a las buscadoras en la primera Brigada Internacional de Búsqueda, cuando el 2 de marzo, el grupo de buscadoras encontró con vida a dos jovencitas que contaban con fichas de desaparecidas desde hacía 3 y 6 años, respectivamente, compartió Liliana Bernal Cervantes, líder del colectivo Rastreadoras de Los Mochis Uniendo Familias.

Menciona que la dinámica de búsqueda se dividió en dos: una en campo, donde las buscadoras recorrieron kilómetros de terreno en búsqueda de indicios de algún cuerpo humano; la otra, dijo, se encargó de volantear, pegar rostros en postes y áreas públicas, así como intercambiar fichas de desaparecidos con nombres y fotos de internos en centros penitenciarios y de rehabilitación. “Una compañera de mi colectivo se inclinó por las búsquedas en vida. Por seguridad de las chicas que se encontraron con vida, se resguardan sus identidades, pero hay dos mamás que encontraron a sus hijas. Nos tocó compartir con ellas esas experiencias y quedamos en shock ese día al encontrarlas”, compartió Liliana Bernal.

Al compartir esta experiencia con mujeres y hombres unidos por la misma causa, Liliana compartió su emoción al ser reconocidas las rastreadoras de Sinaloa como pioneras en esta actividad. “Somos mundialmente reconocidos los colectivos de Sinaloa, porque de alguna manera somos pioneras en este tipo de búsquedas y cuando nos vieron decían: ‘son las de Sinaloa, son las de las palas’. Es muy bonito que te reconozcan, no por el físico, porque no nos conocemos, pero nos reconocen y dicen que somos de Sinaloa y nos apapachan, nos piden que platiquemos nuestras experiencias y la forma de buscar, nos piden que les enseñemos cómo lo hacemos”, expresó.

Liliana Bernal reveló que se tiene planeada una próxima Búsqueda Nacional en Michoacán, a la que no tendrá oportunidad de asistir; además de una Jornada Nacional de Búsqueda, donde se pretende que Sinaloa sea anfitrión, sin embargo, dijo, aún no se tiene fecha.

La búsqueda de su hijo Osvil, su esposo Oswaldo y su cuñado Raymundo, todos de apellido Leyva, no ha dejado descansar a Liliana Bernal desde hace seis años.

Unió su dolor al de aquellas madres que despidieron un día a sus seres queridos con la intención de cruzar la frontera en búsqueda de una mejor vida, pero que por alguna razón se quedaron en México y aquí les perdieron la pista.

“Ellos vienen buscando a sus hijos que desaparecieron al cruzar la frontera. Hay personas que se quedaron aquí en México a trabajar, porque ya no pudieron cruzar. Pero después de cierto tiempo ya no se supo nada de ellos, y por eso las familias vinieron a buscarlos, porque sabían que estaban en México y que no habían cruzado, pero no aparecieron”.