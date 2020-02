Universidades públicas de Sinaloa se unen al 'Nueve ninguna se mueve'

Los Mochis, Sinaloa.- Las universidades públicas del estado de Sinaloa han externado que se unen al nueve ninguna se mueve, un movimiento que se ha viralizado en México y que llama a las mujeres a un paro nacional el 9 de marzo.

Esta iniciativa ciudadana surgió debido al incremento de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en el país.

Ellas deciden

“La UAIM se suma a este paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Es una participación voluntaria, aquí no se le va a obligar a nadie, cada una de las trabajadoras docentes, administrativas o universitarias decidirán si asisten a trabajar o a tomar clases”, manifestó María Guadalupe Ibarra.

La rectora de esta institución aclaró que las que no asistan a trabajar no se les descontará el día y a las estudiantes que no asistan a clases no se les aplicarán inasistencias.

Añadió que esta es una gran forma de solidarizarse contra la gran crisis de violencia contra la mujer.

Expuso que esta universidad fue la primera en el estado de Sinaloa en sumarse a esta iniciativa y hacer el anuncio de manera pública.

Por el mismo tenor, Toribio Ordóñez, vicerrector de la Unidad Regional Norte de la UAS, expuso que apoyarán este movimiento en protesta y en apoyo a las mujeres.

“Esto por la situación que ha estado aconteciendo a nivel nacional y porque la universidad siempre ha sido solidaria, sobre todo, porque su matrícula universitaria prácticamente tenemos una proporción muy grande de alumnas”.

Añadió que tanto alumnas como maestras y trabajadoras administrativas están en su derecho de decidir si acuden o no a la universidad ese día, ya que esta decisión no interferirá en el salario de las trabajadores ni en la lista de asistencia de las estudiantes.

Asimismo, Eduardo Ruelas, director del Tecnológico de Los Mochis, comentó que también están en total apoyo para esta iniciativa.

“Estamos en total apoyo a las expresiones de todas las alumnas y trabajadoras. De ninguna manera vamos a estar limitando la participación. Ellas tomarán la decisión y nosotros seremos respetuosos.”

Añadió que no habrá ningún problema para aquella mujer que participe en este movimiento.

La UAdeO también hizo lo propio y dio a conocer que congruente con las acciones de prevención y erradicación de todo tipo de violencia, en particular de la violencia de género, se suma a este paro nacional y no se aplicarán sanciones de ningún tipo a las trabajadoras universitarias ni estudiantes que decidan no asistir a sus actividades el día señalado.