Urbanos de Los Mochis no han cumplido en totalidad con prevención ante Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Las unidades del transporte público urbano no han podido cumplir en su totalidad con el llamado del Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Vialidad y Transportes, para que en los camiones se implemente la Sana Distancia como medida ante el Covid-19.

Solo algunos camiones portan los asientos marcados con líneas rojas, los cuales no deben ser usados por los pasajeros a fin de guardar distancia y evitar así la propagación del virus.

Algunos usuarios del transporte urbano denunciaron a este medio que los camiones no están acatando las medidas para hacerle frente al Covid-19, ya que no traen marcados los asientos y además se llenan de pasajeros, sobre todo en la mañana, cuando la gente aborda las unidades para llegar a sus trabajos.

Denuncia

De acuerdo con una denunciante, quien tomó a las 6:00 horas de ayer una unidad de la ruta Canteras, no han implementado las medidas en todas las unidades, las cuales instruyó recientemente el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para prevenir los contagios del coronavirus.

Otro usuario que tomó la ruta Paseo Alameda manifestó que siente temor por andar en los camiones, sobre todo cuando se llenan y alguno de los pasajeros va tosiendo.

“Es el riesgo que uno corre al salir de casa y trasladarse al trabajo, aunque veo que unos camiones sí han hecho eso de marcar los asientos para que las personas no se sienten. Aunque no hay clases, el camión se llena por la mañana, que es cuando lo utilizamos toda la gente que salimos a trabajar, y sí me ha tocado que alguna persona tose, ya sea la que va delante, detrás o a un lado, y uno pues a como están las cosas, se asusta y nos genera cierto temor”, expuso el usuario.

Llenos. Una usuaria denunció que los camiones también andan llenos a pesar de la contingencia que se vive por el virus. Foto: EL DEBATE

Sin conocimiento

Cabe mencionar que muchos de los usuarios no saben para qué son esas líneas rojas y se sientan en los asientos que no deben ser utilizados.

Yo considero que tienen que informar aún más a la ciudadanía de estas medidas porque muchos no saben por qué están marcados los asientos”, manifestó un pasajero.

Marca. Los asientos marcados con estas líneas rojas no deben ser utilizados, para mantener distancia con los demás pasajeros. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Aplican Sana Distancia en urbanos

El pasado 25 de marzo, la Dirección de Vialidad y Transportes, por instrucción del Gobierno del Estado, puso en marcha el programa Sana Distancia como medida ante el Covid-19. También se desinfectaron algunas unidades y se marcaron con líneas rojas los asientos inutilizados.

Aplican Sana Distancia en urbanos. Foto: EL DEBATE

