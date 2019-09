Urge crear conciencia en el cuidado del alcantarillado sanitario

Los Mochis, Sinaloa.- En esta temporada de lluvias, sobre todo, urge crear conciencia en el cuidado del drenaje sanitario del municipio de Ahome. No solo en tratar de mantener limpias las alcantarillas con acciones como no tirar basura, plásticos, arena, rocas y ramas, sino no abrir las tapas de los drenajes ya que la red de la calle se obstruye al azolvarse y el agua pluvial deja de entrar a las tuberías por lo que el drenaje sanitario deja de funcionar como debe de ser.

Esta problemática ocasiona que haya drenajes tapados en muchos de los hogares y algunas de las redes de drenaje se colapsan.

En ese sentido, mientras las tuberías se mantengan con un fuerte volumen de agua, los camiones eductores (Vactor) no podrán trabajar de manera eficiente.

El principal afectado de los problemas de la falta de un buen sistema de drenaje pluvial es el sistema de drenaje sanitario, que es el único que maneja la JAPAMA.

Cabe mencionar que en estas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Lorena”, en general, los drenes agrícolas, los colectores pluviales y sanitarios trabajaron bien.