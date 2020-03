"Urge incluir la igualdad de género en la agenda nacional": Salvador Camarena

Los Mochis, Sinaloa.- El movimiento que se ha convertido en una bandera a nivel nacional de “El 9 nadie se mueve” es la punta de lanza para que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador incluya el tema de la igualdad de género en la agenda nacional.

Así lo consideró Salvador Camarena, actual director general de Investigación Periodística en Mexicanos contra la Corrupción, quien felicitó a las mujeres por unirse en esta lucha de respeto y de inclusión.

Respaldo

“Creo que será superior el mensaje que va a llegar el lunes porque hemos visto que la convocatoria pegó y es una de las cosas que deberíamos de felicitarnos como mexicanos, que hay una decisión tomada desde las mujeres de hacer sentir su peso en la sociedad y demostrar con este paro la importancia de que se retome ya en la agenda nacional la procuración de condiciones de igualdad, las condiciones de seguridad y las condiciones de justicia”, indicó.

En ese sentido, dijo que espera que los intereses que tratan de desviar la atención sobre el propósito real de dicho movimiento no cumplan su cometido, pues de lo contrario, el panorama podría ponerse difícil, con manifestaciones manchadas de violencia y ataques.

El domingo seguramente habrá mucha participación, ojalá los intereses que tratan de desviar la atención no logren su propósito, ojalá que no se manche ninguna marcha de ninguna parte del país y que los políticos respeten la convocatoria original de las mujeres

Luego de su participación en el evento de Agentes de Cambio 2020, Camarena lamentó la postura que el presidente de la República ha tomado en torno a este movimiento que se ha vuelto generalizado en todo el país, pues, dijo, es muestra del poco interés que tiene en el tema.

Especialmente, luego de que Andrés Manuel López Obrador insinuara que este movimiento tiene como fin un golpe de Estado hacia su gobierno.



Pide tener cuidado

Hay palabras que se tienen que cuidar y la frase de golpe de Estado no debería de estar presente en la mesa, me parece un desacierto de su parte y qué mejor que Carmen Aristegui haya salido para decirle que no es así, que es un buen momento con un mensaje muy urgente.