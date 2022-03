Urge mayor apoyo al sector ganadero en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Durante los últimos años, el sector ganadero ha sido severamente golpeado, no sólo por la contingencia sanitaria y el efecto de ésta, sino por la falta de apoyo, los bajos costos de sus productos y el elevado precio de sus insumos, sostuvo Miguel Ángel Cota Romero.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Ahome durante el informe que rindió en Asamblea General este sábado, destacó lastimosamente muchos compañeros ante la imposibilidad de continuar sosteniendo la actividad, se vieron en la necesidad de vender su ganado dejando de lado incluso, lo que por generaciones realizaban; la ganadería.

Condiciones

De igual forma, se refirió al tema de la leche en donde hubo necesidad de realizar algunas reuniones con productores pues se tenía alrededor de 15 años atrasados con el precio de la leche el cual estaba en cinco pesos el litro haciendo alusión a que en nada se comparan los costos de ese tiempo con lo que cuesta en este momento.

“Decidimos no entregar ni un litro de leche que no fuera a 8 pesos en el corral y a 10 pesos el compañero ganadero que tenga la oportunidad de entregarlo directamente al quesero o panelero, salimos adelante y agradezco al presidente Fernando Cárdenas a mis amigos ganaderos a nuestros compañeros queseros que muchos se sumaron al proyecto y fueron conscientes de lo que estábamos realizando y estábamos pidiendo y nos vimos en la necesidad de hacerlo porque mira vamos con tristeza que día a día compañeros desaparecían, dejaron la actividad porque era una actividad que no era redituable”, indicó.

Compromiso

Mientras tanto, el alcalde Gerardo Vargas Landeros subrayó que en conjunto con el gobierno del estado y de la mano con el gobernador Rubén Rocha Moya no sólo continuarán los apoyos sino que mejorará.

Esto conscientes de la importancia que este sector representa para el estado de Sinaloa.

“El gobernador me llamó por la mañana y quiero decirles que estamos haciendo un equipo muy importante para resolver temas de ganaderos y sobre todo el tema de la leche, vamos a hacer algunas cosas importantes, de infraestructura para recibir el líquido, que puedan moverlo y a mejor precio. El gobierno del estado los va ayudar”.