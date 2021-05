Urge operar a Yohana, niña de El Fuerte: tiene soplo en el corazón

Los Mochis, Sinaloa.- La pequeña Yéssica Yohana nació hace dos años en el ejido Los Tercos de la sindicatura de Charay, en el municipio de El Fuerte, y desde ese momento se convirtió en la felicidad de su familia.

Juntos, unidos todos, sus abuelos, tíos y su mamá han visto su crecimiento, han escuchado sus primeras palabras, se han gozado con su sonrisa y han cuidado su sueño; sin embargo, hoy también todos ellos sufren en silencio, a gritos y entre llantos su enfermedad, pues a su corta edad padece de un soplo en el corazón que ha provocado que este y su hígado crezcan más de lo normal, por lo que necesita ser operada con urgencia.

Cómo lo detectan

En una de las viviendas más humildes del ejido por el que atraviesa el ferrocarril Chepe en su recorrido, a unos cuantos kilómetros de la carretera Los Mochis-El Fuerte, don Refugio Meza Preciado explica que durante sus dos años de vida Jéssica Yohana se enfermaba de manera constante de gripa y para ese padecimiento común la atendían.

Sin embargo, fue hace aproximadamente mes y medio que un pediatra le detectó el mal que lo confundían con un simple catarro, y les dijo también que debía ser intervenida quirúrgicamente a la mayor brevedad posible.

Nos dijeron que costaba 300 mil pesos la operación y pues de dónde, a como se pudo hemos tocado puertas pidiendo ayuda, ya no hallábamos que hacer.”

Por fortuna, agrega, se cruzó en su camino a quien consideran un ángel en su vida: Nidia Guadalupe Bojórquez Chávez, quien ha luchado incansablemente de la mano de todos para lograr restablecerle la salud a Yéssica Yohana.

Jesús Ruiz Jabalera sostiene a su nieta mientras don Cuco explica el problema. Foto: Jorge Cota/ Debate

Producto de ese buscar y gestionar, una generosa fundación altruista operará en Ciudad Obregón el 7 de junio a la nena, sin costo alguno; además, el síndico Rolando Almeida los ayudará con los boletos del pasaje, por lo que se encuentran sumamente agradecidos, pero necesitan dinero para el traslado una vez en la ciudad sonorense, así como para hospedaje y alimento para dos personas en lo que dan de alta a la nena, más análisis de salud y medicamento que necesite.

Yéssica Yohana se divierte con el celular. Foto: Jorge Cota/ Debate

Gran pesar

Don Refugio refleja un profundo dolor en su alma por la quebrantada salud de su primera nieta, pues por más que desea cubrirle todas sus necesidades y apoyarla económicamente en este duro momento por el que sin siquiera percibirlo la niña está pasando, sabe que no puede hacerlo.

Y es que a sus 65 años de edad se desempeña como jornalero en las cosechas que se van presentando en la región, lo que apenas asegura el alimento en su casa un día, pues de lo cansado que termina el jornal ya no puede trabajar la mañana siguiente.

“Ya estoy grande, me duelen las manos, tengo diabetes y me canso mucho, pero qué voy a hacer, nada, más que seguir trabajando a como pueda porque todos en la casa dependen de mí, mi esposa, mis hijos y mi nieta”, explica para luego ejemplificar que recientemente logró juntar en un día alrededor de 100 cubetas de ejote, por las que el patrón le pagó un total de 300 pesos, pero ya no pudo ir al día siguiente por los dolores que se le vinieron encima.

Don Cuco llora de impotencia. Foto: Jorge Cota/ Debate

Estas son las condiciones que duelen, que pegan a millones de mexicanos, quienes muchas veces, como don Cuco, solo atinan a quedarse viendo lejos y luego llorar de impotencia al ver como sus seres queridos requieren de ayuda y ellos no pueden aportar ni un peso para mitigarles ese dolor.

Han boteado en la carretera Los Mochis-El Fuerte y con ayuda hicieron un shower médico en Charay, pero no les alcanza para todos los gastos que deben enfrentar a partir del domingo 6 de junio, cuando deben irse para estar en el hospital el día de la operación. Por eso apelan a personas de buen corazón que se unan a la causa.

Cartel da la bienvenida a Los Tercos, El Fuerte. Foto: Jorge Cota/ Debate

Cómo ayudar

Si nace de su corazón ayudar a la familia Meza, puede hacerlo depositando a la cuenta de Bancoppel 4169 1608 0412 4080, o comunicarse al teléfono 6682294403 para alguna aportación en especie.