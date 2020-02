Urge que Juntas Especiales de JFCA tengan presidentes

Los Mochis, Sinaloa.- En el país el 80 por ciento de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje actualmente no tienen presidente y es muy importante que exista esta figura en virtud de que contribuye a desplegar con más eficiencia y eficacia el trabajo que vienen realizando, manifestó Julio César Silvas Inzunza.

El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem) expuso que como ejemplo están las Juntas 4, 14 y 7 bis de la Ciudad de México, así como la Junta 57 de Colima, 61 de Nayarit, la 59 de Tijuana, y muy especialmente la Junta Especial Número 35 Federal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán.

“Donde no tenemos actualmente presidente de la Junta cuya función es esencial para salvaguardar el interés más alto que es conciliar en beneficio de nuestro país la relación obrero-patronal vía demanda”, mencionó.

Atención en el tema

Manifestó que ante ello es urgente que el gobierno federal implemente el mecanismo de nombrar presidentes en las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los diferentes estados y dotarlas del personal que requieren para que los juicios que están ahí, que muchos de ellos tienen hasta más de 5 años sin resolverse, puedan darse con mayor celeridad.

“Y porque además hay otro factor: si fuesen trabajadores del sector privado estaríamos incurriendo en una falta que sería generar estrés. Yo creo que uno de los climas que se viven en la Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje es un clima de estrés enorme.”

Añadió que para el sector privado es preocupante que las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje que están en los diferentes estados del país no tengan un presidente y no tengan la estructura mínima que se requiere para operar con mayor eficiencia.

“Hemos visto que no solo no está el presidente sino que el personal es insuficiente con el que están operando. Creo que esto debería de atenderse por parte del gobierno federal en virtud de que el no tener un presidente de Junta y que quien está como encargado además asume roles de generar laudos o hacer actividades administrativas, pues esto viene a generar un clima de parálisis por análisis que definitivamente en nada le va a abonar a los propósitos que este gobierno se ha planteado en el sentido de darle celeridad con todas estas reformas a los juicios laborales”, argumentó.

Asunto prioritario

Destacó que esto es parte de las urgencias que tiene el país y que el gobierno federal tiene que tomar la decisión ya de nombrar presidentes.

“De darles la estructura para que las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje operen con mayor celeridad, ya que ello le daría la certidumbre al empresario, pero también al interés mayor, que serían las condiciones de equidad para el trabajador”.

Silvas Inzunza recalcó que dentro de los rezagos que existen en el país se encuentra este tema, el cual debe atenderse para que las demandas y juicios laborales en el nuevo contexto de las modificaciones a las normas, puedan resolverse con la prontitud que ameriten.