Urge reparación de socavones en las calles de la ciudad de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El tema de los socavones en Los Mochis preocupa a los habitantes de esta ciudad, por lo que piden a las autoridades reparar los puntos que afectan las calles.

Habitante de la ciudad de Los Mochis exhortaron a las autoridades municipales a reparar los socavones, debido a que son un peligro latente para automovilistas y peatones.

Ramón García López dijo que los socavones es un tema que no se debe dejar para después, es algo que tiene que atenderse de manera inmediata para prevenir accidentes.

"Hay que recordar que ya se han registrado accidentes fatales por no atenderse este problema. No sé si no lo hagan por dinero o porque no les interesa la seguridad de las personas", resaltó.

En ese mismo sentido, José de Jesús Sánchez opinó que es un peligro caminar por las calles, debido a que no se sabe en donde aparecerá algún socavón, como cuando hace unos años en una de las colonias un menor cayó en el socavón y murió.

"Se debería poner más atención a éste tema ya que se debe prevenir que haya accidentes, si no hay dinero para repararlos pronto, por lo menos deberían poner señalizaciones para que ninguna persona sufra algún accidente" resaltó.

Asimismo, Alejandro García Castillo, lamentó el poco interés que han mostrado las autoridades en lo que se refiere al tema de reparación de calles, las cuales están llenas de baches, pero lo más preocupante son los socavones.

"Creo que hay desinterés por parte de las autoridades, ya que las calles están llenas de hoyos y por las inundaciones recientes se hundieron, y en consecuencia hay socavones que ponen en riesgo a la población", subrayó.