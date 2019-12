Usan ‘popotes’ en rehabilitación del drenaje en el Centenario, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “Es una burla la obra que están haciendo, si con tubería grande no funcionó el drenaje, menos con los popotes que están poniendo ahora”, declaró Carlos “N”, vecino de la colonia Anáhuac, quien tronó en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) por las condiciones en las que ejecuta esta obra que habían visualizado como la solución definitiva al problema de inundaciones y colapsos de aguas negras.

Se trata del proyecto de retiro del colector cancelado y construcción de línea madrina de 8 pulgadas de diámetro por el bulevar Centenario, entre Niños Héroes y Santos Degollado; trabajos que forman parte del paquete de obras que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno anunció hace algunas semanas que se ejecutarían con el préstamo de los 40 millones de pesos.

“Qué vergüenza esto. Lo ordena Japama pero no creo que sea lo correcto. Aquí en la colonia todos estamos inconformes, más los que vivimos o tenemos negocios frente a la obra, tenemos muchos años batallando, desde que pavimentaron porque para nosotros esa vía forma una represa que nos inunda en tiempo de lluvias, creímos que cuando hicieran esta obra a nosotros se nos iba a terminar este problema, pero vemos estos tubos que más que tubos parecen popotes y pues ya no sabemos que pensar”, declaró.

Trabajos. Los trabajos iniciaron hace aproximadamente dos semanas; el tramo corresponde de Niños Héroes a Degollado, por el Centenario. Foto: EL DEBATE

Temor a que se detenga

Por su parte, Jorge “N”, también vecino de la zona, reconoció la inconformidad que existe; sin embargo, pocos se atreven a denunciar la situación, pues temen que el alcalde ordene la detención de la obra.

“Imagínese esos tubitos. Se supone que debieron haber puesto tubos para pluvial y para el drenaje, imagínese cuando llueva, no va a aguantar, vamos a estar peor de como estábamos. En su momento cuando metieron el drenaje pusieron tubos de concreto que en ese entonces funcionaron muy bien pero todo se acaba, ahora, en lugar de mejorar vamos para atrás con esos tubos, a ver cómo nos va con las lluvias, aquí el llamado es a que metan tubos más grandes, esos que están metiendo no darán abasto”, enfatizó.

Molestia. Los vecinos de la colonia Anáhuac se encuentran inconformes por la tubería que introducen en la línea de drenaje sanitario. Foto: EL DEBATE

Sin sentido

Asimismo, María de los Ángeles criticó el tamaño de la obra que están haciendo en dicho tramo, especialmente por la zanja que abrieron pues consideró que para la medida del tubo que introducen no la justifican.

“Vean nada más la zanja que hicieron, si sabían el tamaño del tubo que iban a poner, entonces no hubieran abierto este tamaño de zanja, no tiene sentido, es una burla, la verdad, lo que están haciendo. Quisiéramos saber si en verdad ese tubo tan pequeño va a funcionar, yo no creo, es un desespero el que nos agarra cuando llueve, los del otro lado del bulevar les va bien, a nosotros es a quien nos va pésimo porque el agua nos llega a la rodilla y nadie nos ayuda, con este tubo va a estar peor el asunto”, criticó.

Medidas. Este bulevar contaba con tubería de concreto de 40 pulgadas, ahora colocan un tubo de PVC de 8 pulgadas, poco más de 20 centímetros. Foto: EL DEBATE

Cabe mencionar que de acuerdo a los trabajadores, se comprobó que la medida de los tubos era de ocho pulgadas.