Usuarios abarrotan oficinas de Japama en Los Mochis para aprovechar descuentos

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de aprovechar los descuentos que recientemente fueron autorizados y regularizar así su situación, decenas de usuarios de Japama abarrotaron las oficinas centrales ubicadas en Los Mochis este viernes.

Cabe recordar que esta semana autoridades municipales dieron a conocer que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal número 6 aprobado por el Cabildo, se aprobó otorgar un descuento del 100 por ciento en multas y recargos en usuarios domésticos industriales y comerciales más un 20 por ciento sobre el principal.

Jesús Ángel Rojo, habitante del campo pesquero Lázaro Cárdenas comentó que apenas este jueves se enteró de este programa de descuentos y preocupado por deber más de dos mil pesos, buscó la manera de juntar un poco de dinero para por lo menos, abonar a la cuenta.

“Dos mil 400 pesos es lo que debo, apenas nos enteramos de los descuentos y como está dura la cosa pues nos vinimos a abonar mil pesos. Se me juntó mucho porque salí de otras cuentas primero pero ahora ya tengo poquito y vine a abonar”, indicó.

De igual forma, Herminio Flores, vecino del Ejido Gabriel Leyva Solano se dijo contento de poder tener la oportunidad de por lo menos dar un abono y que se les haga un descuento a la deuda.

“Vengo a buscar que me descuenten lo que tengo acumulado, es poquito, son 712 pesos. Me enteré porque como andaban cortando el agua allá me acerqué a preguntar y me dijeron del descuento y pues me vine para acá”, indicó.