Usuarios de Japama de la Villa de Ahome, denuncian cobros indebidos

Los Mochis, Sinaloa.- Usuarios de la Japama de la Villa de Ahome se quejan de altos cobros indebidos por parte de la paramunicipal, debido a que no les hicieron válidos los abonos que realizaron por el concepto de morosidad.

Luis García Zavala, habitante de dicha comunidad, reconoció que acumuló varios meses sin pagar el consumo mensual del agua, motivo por el cual realizó un convenio de pago, los cuales estuvo cumpliendo, pero para su sorpresa le llegó una cantidad más elevada, como si no hubiera hecho ningún pago.

"Así como mi caso hay varios, no soy al único a quien le llegó este tipo de cobros excesivos. No es justo que nos estén cobrando esas cantidades, sobre todo cuando ya hicimos algunos abonos para cumplir nuestro convenio de pago", subrayó.

El afectado señaló que también está el caso de una señora de la tercera edad a quien le están realizando un cobro superior a los 23 mil pesos, ella también tenía meses vencidos de pago, se le acumuló la deuda, también hizo su convenio, pagó y de la misma manera, no le restaron lo que ya ha abonado.

"Quienes teníamos pagos atrasado acudimos a las oficinas de Japama aquí en la Villa de Ahome, llegamos a un acuerdo de pago, íbamos a estar abonando 500 pesos mensuales, hicimos varios pagos, pero para sorpresa nuestra, la cantidad de cobro lejos de disminuir vino más alta, no se que hayan hecho con el dinero que abonamos", resaltó.

García Zavala sin hacer una acusación directa, dijo que al parecer el jefe de oficina de la Japama en la Villa de Ahome, no hace las cosas muy transparentes.

"No negamos que por morosidad nos apliquen cobros como recargos o multas; sin embargo, el problema es que el dinero que ya abonamos, no lo hayan registrado y la cuenta del adeudo nos llega más alta, por ello, queremos que haya una revisión en esa área de la Japama aquí en la Villa de Ahome", subrayó.

El afectado aseguró tener los recibos de los abonos que hizo, pero que por alguna razón no se los tomaron en cuenta y la cantidad que tienen que pagar, sigue para arriba.

"Debería haber una investigación sobre este tema, ya que no estamos de acuerdo en que estemos pagando y no se nos tome en cuenta esas cantidades y se nos siga cobrando cómo si no estuviéramos pagando", resaltó.