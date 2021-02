Usuarios del Issste de Los Mochis pasan horas para ser atendidos

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el servicio de atención en la clínica del Issste en Los Mochis cambió. Actualmente no cuentan con servicio de consulta externa ni tampoco con especialistas.

El seguimiento a los derechohabientes con tratamiento de enfermedades crónicas no se ha paralizado en el Issste de Los Mochis; sin embargo, la entrega del medicamento es lenta y en algunos casos la escasez de códigos es recurrente.

Reclamos

Fabricio Escalante desde el 12 de enero solicitó medicamento para tratar su diabetes y hasta el momento no se lo entregan.

“Es momento que no me lo entregan, son dos, no hay, sigo viniendo semana tras semana y yo no sé qué va a pasar con nosotros los diabéticos, hipertensos. Me dicen que no hay, que venga la semana que entra, vengo y nada, no hay nada”, sostuvo.

Asimismo, criticó a las autoridades de la clínica pues señaló que no es posible que los derechohabientes, quienes pagan por el servicio, al final tengan que comprar lo que necesitan debido a que no se lo dan.

Por su parte, Fausto Acuña comentó que a él tampoco no se le surten unas gotas que requiere para su problema de glaucoma; por lo tanto, he tenido que comprarlo.

“Yo tengo glaucoma y hace muchos meses que no me dan las gotas que necesito, las tengo que comprar y cuesta como 600 pesos, me sirve para un mes; fácil tengo un año con ese problema de que no me surten la receta”, sostuvo.

Molestia

De igual forma, Rosa Ramírez dijo que es molesto estar esperando tanto tiempo para que se les atienda.

Yo vengo por medicamento, quizá para muchos no tarda tanto, pero sí, se supone que sólo venimos por medicamento y aun así tardan mucho.”

Por último, Angélica Cota se dijo molesta por la tardanza que tiene en el sistema para entregar el medicamento, y es que señala que si no hay consultas, la entrega del medicamento debería ser más rápido.

“Más de dos horas para que nos entreguen la medicina, tardamos una hora para que nos entreguen la receta, una hora para que nos la reciban y de aquí a que nos entreguen la medicina es otra hora, está muy tardado el sistema, y lo bueno es que pusieron sillas porque estábamos parados”, enfatizó.

Larga espera en el Issste de Los Mochis. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Ocupación hospitalaria

La ocupación hospitalaria en el área de Covid-19 del Issste de Los Mochis se ha mantenido aproximadamente en un 90 por ciento de la capacidad total, informó Mario Soto.

El director de este hospital dijo que esta última semana bajó en un 30 por ciento aproximadamente el número de consultas diarias al servicio de urgencias por este motivo. “Sin embargo, aún el número de pacientes hospitalizados se mantiene alto”.

Añadió que se esperan cifras de repunte de casos de Covid-19 en las próximas fechas. “Esto como resultado a reuniones y aglomeraciones que aún persisten en nuestro municipio de Ahome y el estado en general”, expuso el director de la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Los Mochis.