Usuarios del transporte urbano de Los Mochis manifiestan su desacuerdo en el aumento a la tarifa

Ahome, Sinaloa.- El aumento de 50 centavos a la tarifa del transporte público urbano que empezó a partir de hoy, no fue bien visto por los usuarios de la ciudad de Los Mochis, pues dijeron que es un golpe más al bolsillo en un momento económico difícil por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, manifestaron que antes de subir el pasaje, primero deberían mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía para su traslado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Esta mal el aumento porque no hay feria ni nada. Veo mal el aumento porque nos está perjudicando en el bolsillo, son 50 centavos más y es una afectación para la gente. Y el problema es que su sube el salario sube todo lo demás. A parte estamos en pandemia. Los de la alianza tienen sus argumentos, pero para los ciudadanos es un golpe al bolsillo", manifestó Emmanuel Torres.

Leer más: El martes 20 de julio iniciará en Ahome la vacunación contra Covid-19 a los de 30 a 30 años

Por el mismo tenor, la señora Virginia Enríquez, mientras esperaba el camión en uno de los paraderos en el centro de la ciudad, expuso:

"Hasta ahorita miré en el urbano que subió 50 centavos. Entre más y más van las cosas para arriba, y el diario está igual, no lo suben. Es un golpe al bolsillo. Y el servicio está muy mal porque en Viñedos duramos como una hora esperando el camión y a veces tenemos que caminar porque nos desesperamos esperando el camión".

Añadió que primero tenían que mejorar el servicio antes de intentar la tarifa. También dijo que desde antes de que se diera este aumento, a ella los choferes no le regresaban los 50 centavos al pagar.

A mí nunca me regresaban el 50, yo nunca lo reclamaba porque decía yo que ellos tienen que darlo, porque si cobran 9.50 pesos por qué no regresan los 50 centavos, a una le da más pena pedirlo".

Víctor Manuel Luna, otro mochitense, comentó que estos aumentos afectan la economía.

"Aunque parezca insignificante 50 centavos, sí son importantes para la economía de los ciudadanos, porque ahorita se está cuidando todo el ingreso. Es importante que consideren estos aumentos por las personas. Esos 50 centavos, las familia los andan buscando para completar para comprar tortillas, leche, huevos, cosas esenciales que necesitan en sus casas".

De igual manera, el ciudadano Jesús Guillermo Algandar, comentó:

"No se me hace bien porque la gente apenas anda con la pandemia, dijéramos que es justificable porque ha subido el diesel, pero la gente no se ha recuperado de la pandemia. Parece que 50 centavos no afecta, pero sí debe afectar a las familias".

Dijo que todos los camiones deberían de traer aire, ya que también subieron 50 centavos los que no ofrecen este servicio.

Al dar, hay que recibir también un beneficio".

Leer más: Espacios públicos en Ahome cerrarán sábado y domingo para evitar aglomeraciones por Covid-19

La tarifa actual del transporte público urbano con el aumento de los 50 centavos queda de la siguiente manera.

Camiones Puro Sinaloa 11.50 pesos

Camiones con aire 11.00 pesos

Camiones sin aire 10.00 pesos

Pareja aventurera recorre México en bicicleta tandem

Síguenos en