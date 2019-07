Usuarios rechazan incremento en la tarifa del transporte urbano

Los Mochis, Sinaloa.- El aumento de un peso en el precio del transporte público urbano provocó descontento en la ciudadanía.

Los usuarios que utilizan el servicio diariamente para trasladarse de un lugar a otro mostraron su rechazo a la actualización de la tarifa.

“Se me hace injusto porque la economía no está para el alza del transporte, porque básicamente estamos pagando en transporte casi todo el sueldo y queda muy poco para la familia, el hogar y la escuela. Está al alza todo, pero el salario no sube y sí nos afecta en el bolsillo”, resaltó Héctor Ibarra, usuario del transporte público urbano.

Reprueban aumento

Los ciudadanos entrevistados por este medio, reprobaron que se haya dado este aumento en la tarifa, pues argumentaron que las condiciones en las que operan algunas unidades no son las más adecuadas.

“Ocupo pagar seis camiones al día, ahí se queda toda la quincena. Además hay camiones en pésimo estado que no deberían de andar ya, hay otros nuevos, pero también se me hace caro pagar 11 pesos”, expresó Rosario López, también usuaria de urbanos.

Manifestaron que este aumento representa un verdadero golpe a los bolsillos de las familias que menos tienen.

“Afecta nuestra economía porque gana poco uno, toda mi familia usa el transporte urbano y sí nos afecta, entre todos usamos seis camiones diarios. Tal vez si mejoraran el servicio fuera un poco más justo el aumento”, indicó Alejandro Pérez.

“No se vale, yo uso cuatro camiones diarios, no es justo el incremento porque no sale, no ganamos para estar pagando tanto”, señaló por el mismo tenor, Antonio Zavala.

Injusto

“El aumento me parece injusto y repentino, de un día para otro, ayer pagué 8.50 y hoy 9.50. En puro ir y venir gasta uno mucho dinero, más lo que se gasta en compras. Además, el servicio que ofrecen no es tan eficiente”, puntualizó Óscar Gómez.

“Está muy mal porque el diario no sube, uno no gana tanto y se nos queda todo en los camiones, al subirme al camión me di cuenta, no estaba enterada del aumento, uno anda a gusto en los nuevos, pero son los más caros”, refirió Graciela Álvarez.

Vigencia

Cabe señalar que los nuevos precios son vigentes desde el día de ayer en virtud de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

Desde un peso en modelos 2018 o anteriores, y hasta 1.50 en las unidades modelo 2019, es el aumento que el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transportes autorizó para la actualización de la tarifa del transporte público en Sinaloa.

Sin embargo, se mantiene en 3.50 pesos la tarifa preferente a estudiantes y se otorga el 50 por ciento de descuento a discapacitados en apoyo a la economía de las familias sinaloenses.