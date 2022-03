¡Usuarios se quejaron! 24 camiones de transporte público urbano no dieron la primera vuelta en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Inspectores de Vialidad y Transportes zona norte realizaron hoy un operativo al transporte público urbano de Los Mochis, luego de que los usuarios denunciaron que los camiones no estaban pasando.

"Fueron quejas de usuarios, lo que viene siendo estudiantes, maestros de escuelas y trabajadores, se estaba generalizado esto de las quejas de los usuarios porque los camiones no estaban dando la primera vuelta, no estaban cumpliendo con la ruta a como debe de ser, y el día de hoy iniciamos un operativo al transporte del servicio urbano", informó Juan Diego Sandoval.

El jefe de inspectores de Vialidad, informó que de estas 24 unidades, 11 ya fueron detenidas y se encuentran en el corralón por no haber dado su primera vuelta.

"No vamos a permitir que esté pasando esto, vamos a estar muy vigilantes de todos los servicios de pasaje porque ahorita ya iniciaron en muchas escuelas las clases y tienen que llegar a tiempo a sus escuelas, igual los trabajadores tienen que llegar a tiempo a sus trabajos, sino les quitan como dicen ellos, los bonos de puntualidad, y eso no lo vamos a permitir. El servicio público, las concesiones de servicio público y pasaje están para cumplir y para cumplirle al usuario".

Dijo que estos camiones fueron infraccionados con 15 salarios mínimos cada uno, lo que equivale a mil 443 pesos los que tendrán que pagar.

"Vamos a esperar a que entren a trabajar las demás unidades porque tenemos que darle continuidad a esto, porque no puede quedar en esta forma. Estamos esperando a que las otras unidades entren a circulación para ser detenidas".

Leer más: Alistan en Los Mochis la campaña "40 Días por la vida"

Destacó que concesionarios y choferes ya están enterados por escrito y en reuniones que se han tenido, que no deben de faltar a la primera vuelta, ya que es tan importante para los trabajadores y estudiantes no quedar tirados y no llegar tarde. "Deben de cumplir, para eso es una concesión".