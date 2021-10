VCTS: Japama suspende servicio por falta de químicos; ¡está en quiebra!

Los Mochis, Sinaloa.- La Japama se vió en la necesidad de apagar la planta purificadora Río Fuerte, debido a que no contaba con los químicos para purificarla, debido a que su proveedor ya no quiso darles crédito para adquirir el producto, señaló el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa A. C. Guillermo Padilla Montiel.

Comentó que desde hace meses la paramunicipal está en quiebra, debido a que ha sido saqueada y más ahora que se están otorgando bonos así como liquidaciones por termino de administración.

Padilla Montiel dijo que con el corte de agua por más de 4 horas en donde el sector norte de la cuidad quedó sin el vital líquido, quedó demostrado que en la Japama no dejaron dinero ni para los químicos para purificar el agua.

"Es lamentable que los funcionarios se estén llevando todo el dinero de los ahomenses. La tesorera dijo que el pasado fin de semana hubo una importante recaudación de dinero bajo el programa de descuento s en impuestos municipales, si fue así, en dónde está ese dinero", resaltó.

El presidente de la Asociación Vigilantes Ciudadanos aseguró que las autoridades municipales están con números rojos y que el programa de descuento de impuestos, fue dinero para las autoliquidaciones y los bonos que se están entregando.

"Esta situación del agua es grave, porque para que los proveedores de químicos no les quieran dar crédito, quiere decir que el adeudo es grande y no les sueltan el producto porque es una administración que está prácticamente fuera y no habrá quien pague esas grandes cuentas", puntualizó.

Padilla Montiel recordó que ya se ha denunciado públicamente que en la administración hay muchos aviadores, muchos trabajadores de confianza que tienen sueldos elevados y no solamente en Japama, sino en Palacio Municipal.