VIDEO. Trabajadores de salud vuelven a bloquear el Gaxiola en Los Mochis, Sinaloa

Sinaloa.- Ante la falta de respuesta de parte de las autoridades estatales, trabajadores del sector Salud de la zona norte de Sinaloa decidió bloquear de nuevo el bulevar Gaxiola en la ciudad de Los Mochis, la tarde de este miércoles.

Con cartulinas en mano, los manifestantes exigieron al gobernador Rubén Rocha Moya y al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda al menos la oportunidad de plantear sus necesidades que van desde la basificación a quienes cumplen con los años laborados así como mejores salarios, entre otros.

"No hemos tenido respuesta de las autoridades y es mucho el personal de Salud que estamos en espera de algo, con nosotros no se ha hecho la visita de ninguno de ellos, no se ha hecho ningún compromiso y es lo que queremos, tanto como contratos en Centros de Salud, en Jurisdicción Sanitaria, médicos, intendentes, lavandería, enfermería, trabajo social, hay gente que tiene más de 10 años en espera de la base", dijo una de las manifestantes.

Leer más: Anuncian que API reubicará la Secundaria Técnica 9 de Topolobampo, Ahome

De igual forma, comentó que en esta lucha están trabajadores de distinta área tanto del Hospital General, de la Jurisdicción Sanitaria, de los centros de salud de Ahome, El Fuerte y Choix.

En ese sentido se refirió a quienes están en el área Insabi pues son los que están al frente en el área Covid-19 y que aseguró, de encuentran desprotegidos con sueldos bajos y con la incertidumbre de no saber si continuarán trabajando el próximo año pues no se les ha dicho nada am respecto.

Trabajadores de salud bloquean bulevar en Los Mochis, Sinaloa | Foto: Debate

"Están los de Insabi también quienes son la primera línea desde que está la pandemia, vamos para dos años arriesgando la vida, qué va a pasar con nosotros señor gobernador, si no tenemos nada seguro, no sabemos si entrando el año vamos a seguir con los contratos, queremos una respuesta para todos".

Con evidente molestia lamentó que aunque ya tienen más de una semana en esta lucha, ninguna autoridad estatal se ha acercado a fin de establecer una línea de trabajo para llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes

"Ya tenemos más de una semana en esta manifestación, queremos que alguien venga y haga presencia, que escuchen nuestras necesidades, hay personas con contrato que tienen 10 o más años y ganan muy poco, otros que están en espera de una base y sabemos que han dado base a quienes ellos (autoridad) han querido y es lo que no nos parece justo, estamos pidiendo solo lo que nos corresponde".

Leer más: Sin filas y con gran fluidez inicia el punto fijo de vacunación contra Covid en Los Mochis

A decir de los manifestantes, de no tener en los próximos días un acercamiento con las autoridades, podrían radicalizar acciones dejando claro que lo que menos quieren es afectar a terceros.