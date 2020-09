Va casa por casa para llevar tareas escolares en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Con una labor aproximada de 30 años como trabajadora social y prefecta escolar, durante la pandemia del Covid-19 Rosa Isela Acosta Herrera tuvo sobre sus hombros una responsabilidad voluntaria de amor hacia los más desprotegidos: acudir casa por casa de alumnos de primer año para llevar y traer tareas escolares.

En una callada labor que hasta ahora se da a conocer, la prefecta de la Escuela Secundaria General José Jesús Rodríguez Torres recorrió de marzo a junio ejidos como El Pochotal, Los Torres, Vinaterías, Charay y la misma sede de la secundaria, La Constancia, para que ningún alumno de primer año se quedara sin continuar con el proceso escolar.

¿Por qué ir a sus casas cuando la indicación era aislarse para protegerse?

Bueno, cuando se dio la orden de ya no ir a la escuela pero seguir con el proceso educativo me tocó la responsabilidad de niños de primer año y había mucho alumno que no tenía la manera de comunicarse a la escuela. La directora, mi coordinador y el subdirector me recomendaron no ir por el peligro del coronavirus, pero con Dios por delante decidí ir en su búsqueda para que el ciclo escolar no se perdiera. Iba y traía a la escuela sus tareas ayudada por mi esposo.

¿Cuál era la situación que usted percibía?

Hay mucha necesidad. Hay quienes no tienen ni siquiera donde poner una libreta para hacer la tarea, para sus clases. Por la pandemia no hay trabajo, no hay dinero. Para mí, era muy importante infundir confianza en el alumno, en sus papás, y por fortuna logramos con éxito terminar el ciclo escolar con estos alumnos.

¿Es cansada la tarea que se echó a cuestas?

Sí, la verdad, porque la hacía después de mi horario escolar pero me gusta esta labor. Es peligroso, se arriesga uno, pero los niños nos necesitan. Muchas de las veces es muy triste la situación en la que están viviendo. Me desespero. Quisiera uno tener todo para ayudarlos. Todos me duelen y lo mínimo que podemos hacer es ir a sus casas. Como trabajadora social implementé un programa similar, pero me llevaban maestros. Uno recuerdo que me dijo que debía llevar a todos los profesores porque se desconoce la realidad del alumno, queremos que actúen como si lo tuvieran todo y no es así, muchos llegan sin dormir, sin desayunar, con problemas internos. Así nos damos cuenta de su situación y vemos cómo los podemos ayudar.

EL PERFIL

Nombre: Rosa Isela Acosta Herrera

Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1962

Lugar: San Blas, El Fuerte

Profesión: Trabajadora social

Trayectoria: Cerca de 30 años

Pasatiempo: Bordar, tejer