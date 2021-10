Vacuna contra Covid-19 en niños no garantiza el regreso a las aulas en Sinaloa: Alfonso Mejía

Los Mochis, Sinaloa.- La posible vacunación contra el Covid-19 que se pretende dar en los niños menores de 12 años no implica que con ello se estaría en condiciones para un regreso total a las aulas, declaró Juan Alfonso Mejía.

El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en el estado de Sinaloa dijo que si se da esta campaña especial, el retorno a los planteles sería como actualmente está, es decir, de manera escalonada y con todo los protocolos sanitarios establecidos.

“No habría condiciones, es importante lo que mencionaba, que no soltemos lo que nos ha traído hasta aquí, que es el método en el cual nos ha dicho que no hay que regresar todos, hay que hacerlo gradual, hay que darle importancia a ciertos alumnos, el tema sigue siendo el abandono escolar, por eso hay que focalizar, pues no es lo mismo regresar aquí en El Fuerte, que en Goros o en otras partes del estado”, dijo.

En ese sentido, el funcionario estatal comentó que en cuanto a la estrategia que se implementará para la aplicación de la vacuna, ya estará a cargo de otras instancias, quienes habrán de trabajar previamente para determinar el número de alumnos.

“Le hicimos una petición de manera directa a la secretaría de Educación y creo que se ha comentado la posibilidad de que esto (vacunación a niños) sea una realidad y hay que estar atentos y trabajar en el padrón, creo que la Secretaría de Salud ya empezó con ello”, enfatizó.

Por último, destacó el trabajo que se ha hecho durante los últimos meses en cuanto a buscar la protección mediante la vacuna contra el covid-19 entre los sinaloenses, presumiendo que el estado es de los más altos a nivel nacional en cuanto a índices de ya vacunados.

“Lo mencionaba el gobernador: Sinaloa es uno de los estados que más vacunados tiene, va al 85 por ciento y eso es una ventaja, es importante no dejar de lado nuestra estrategia, que ha sido un proceso y que es gradual y focalizado, tomando en cuenta el contexto, la voluntariedad de los padres de familia y que los maestros decidan. Lo importante es que no soltemos al método que nos ha traído hasta aquí, que es independientemente del semáforo, pues eso solo nos da un referente, pero nada más”, abundó.