Vacuna del dengue no es aplicable en Sinaloa: SSA

Los Mochis, Sinaloa.- En Sinaloa no existe la vacuna contra el dengue porque está en etapa de experimentación, y el estado no cuenta con las características que requiere para aplicarla, informó el subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Navarro Guerrero.

Señaló que esta vacuna sólo se aplica en cinco estados.

“Sinaloa no salió dentro de los estados para la aplicación de esta vacuna; es una vacuna tetravalente, que se aplica en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo Yucatán y Chiapas, los cuales tienen los cuatro estereotipos del dengue. En Sinaloa sólo tenemos el estereotipo uno, quiere decir que no se están presentando casos de dengue graves, a lo que la gente conoce como dengue hemorrágico”.

Señaló que esta vacuna no está dentro del cuadro básico, por lo que no se está aplicando en Sinaloa.

Si alguien se acerca que ‘esta vacuna es contra el dengue’, eso no es aplicado en Sinaloa, se está aplicando en otros estados pero no en Sinaloa y no la vamos a tener, hasta las recomendaciones que se están dando actualmente”.