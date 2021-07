Vacunan contra el Covid-19 a los de 18 años en Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa.- Aunque el objetivo es cubrir con la vacuna contra el Covid a las personas de 30 a 39 años de edad, debido a que es poca la población y existe la capacidad de cobertura, la Secretaría de Bienestar decidió aplicar la dosis a los jóvenes de 18 años en adelante.

Personal de la dependencia federal comentó que el objetivo es lograr la cobertura de este biológico para así considerar que dicho municipio ya está con el esquema de vacunación completo, esto, en espera de que se resuelva si se vacunarán a los menores de 18 años.

“Se comenzó a aplicar la vacuna a los de 30 años, pero la verdad es que es poca la gente de las comunidades y la cabecera municipal, por eso se decidió aplicar la vacuna, bajar el rango de edad y eso es bueno, porque prácticamente nos estaríamos desocupando de este municipio pues hay que recordar que es la Cansino la que se está aplicando y es de una sola dosis”, indicó.

Asimismo, lamentó que muchos jóvenes de 18 años en adelante de otros municipios se hayan hecho presentes en esta campaña haciendo alusión a que bajo ninguna circunstancia se aplicará la dosis a quien no sea habitante del alteño municipio.

“Hay que ser muy claros, quien vaya de El Fuerte, de Guasave, de Ahome y de cualquier otro municipio no sea Choix no se le aplicará la vacuna, por tramitología no podemos hacer eso”.

