Vacunan contra la influenza en el Museo Trapiche y Teatro Ingenio de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de este lunes y hasta el miércoles 15 de diciembre se intensificará la campaña de vacunación contra la influenza en Los Mochis, a fin de cubrir una mayor población.

De acuerdo a Belén Carrillo Félix, coordinadora del Programa de Salud en Niños y Adolescentes de la Jurisdicción Sanitaria número 1, en esta ocasión se habilitará un módulo especial para la aplicación de este biológico en el Museo Interactivo Trapiche, ubicado en la calle Vicente Guerrero y el bulevar Rosendo G. Castro, así como en el Teatro Ingenio.

Campaña de vacunación

“La jornada intensiva de vacunación se llevará a cabo del 13 al 15 de diciembre del 2021 en un punto de vacunación específico para todos los niños y niñas menores de 8 años; además, para mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años”, indicó la funcionaria.

De igual forma, comentó que este módulo podrá atender a las personas que lleguen a pie, pero también a quienes acudan a bordo de sus automóviles y que no puedan bajarse, para dar mayor facilidad a los interesados en aplicarse el reactivo.

Módulos. Es importante recalcar que para esta etapa se habilitaron dos módulos para mayor accesibilidad a la población. Foto: Jorge Cota/ Debate

“El punto de vacunación será enfrente del Teatro Ingenio para las personas que acudan a pie y en carro será en el acceso al Trapiche, con entrada por el bulevar Rosales. El objetivo es vacunar a niños y niñas de 8 años de edad, completar esquemas, así como también a niños y niñas de 6-59 meses de edad, de 5-59 años con comorbilidades, adulto mayor y embarazadas”, destacó.

El módulo de vacunación en el Teatro Ingenio será por tres días, es decir, termina mañana y tendrá un horario de 8:30 a las 14:00 horas.

Es importante mencionar que también se tienen disponibles las vacunas en los centros de salud, así como en clínicas como el IMSS y el Issste, en donde derechohabientes no pueden solicitarla.

Facilidad. Para aquellas personas que no puedan bajarse de sus vehículos, se aplica la vacuna a bordo de la unidad. Foto: Jorge Cota/ Debate

Objetivo

Al corte de los primeros días de noviembre, la Secretaría de Salud tenía un registro de más de 60 mil vacunas contra la influenza aplicadas en lo que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria número 1, es decir, en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix.

Respuesta

Durante un sondeo realizado en los módulos de vacunación, los ciudadanos se mostraron contentos de poder acceder a este biológico, pues coincidieron en que es necesario recibir estas vacunas para evitar enfermarse en esta temporada invernal.

Patricia, una joven que de camino a su trabajo decidió llegar al módulo de vacunación del Teatro Ingenio, dijo: “voy al trabajo y vi que estaban vacunando y quise aprovechar. La verdad es que yo tengo varios años poniéndomela; nunca me ha hecho reacción, ahora sí teníamos el temor porque hace poco nos pusimos la de Covid-19, pero al final aquí estamos, vacunándonos porque no queremos enfermarnos”.

De igual forma, Germán, vecino de la colonia Centro, manifestó que semanas atrás ya había intentado recibir la vacuna pero le fue negada porque no cumplía con los requisitos; sin embargo, de nuevo la mañana de ayer se decidió a acudir al módulo, en donde se le aplicó la dosis.

“En la Zona 30 una vez pedí la vacuna pero me dijeron que no porque era para adultos mayores, pero aquí vine de nuevo a buscar la vacuna y ahora sí me la pudieron aplicar. Estoy más tranquilo”.