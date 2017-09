Valle de El Carrizo tendrá Hospital General: Narro 

Los Mochis, Sinaloa.- Al hacer un recorrido por la unidad médica de El Carrizo, que estaba como "elefante blanco", el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, confirmó que este espacio abrirá sus servicios a la gente de esta región este lunes; va a funcionar como Hospital Integral gracias a la gestión directa que hizo el gobernador Quirino Ordaz ante el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto.

José Narro en su visita por el hospital. (Foto: Cortesía)

Este domingo, en su visita por el municipio Ahome, el titular de Salud junto con el mandatario estatal acudieron a visitar este centro de salud en el que se han invertido cerca de dos millones de pesos en mantenimiento, conservación y equipamiento para ponerlo en operación a favor de la población de esta zona norte de Sinaloa.

"Ese hospital no puede estar sin utilizarse o y no puede servir nada más como una unidad de consulta externa; ese es un hospital y tiene que funcionar como hospital. Entre el gobernador y la Federación, entre el gobierno de Quirino y el del presidente Peña ese hospital va a estar funcionando, por lo pronto arrancará el día de mañana (lunes) con la parte de atención, consulta externa, pero lo vamos a equipar para que tenga el funcionamiento para el que fue creado", reiteró Narro Robles.

El titular de salud y el mandatario estatal observan el área de farmacia del hospital de El Carrizo. (Foto: Cortesía)

Destacó que ese hospital de El Carrizo, de 17 camas, seis de mujeres, seis de hombres y cinco cunas o camas pediátricas va a empezar mañana a funcionar en la parte de consulta externa en los servicios de medicina general, de medicina preventiva, de odontología y de farmacia.

"Cuándo va a funcionar (como Hospital Integral), todavía no puedo dar una fecha, pero he tomado el compromiso que en el menor plazo posible, faltan algunos trámites que también me he comprometido a agilizar y en algunas semanas, no digo cuántas porque no sé, El Carrizo, el valle y las zonas aledañas contarán con ese hospital integral".

Por su parte, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel lamentó que ese hospital estaba como elefante blanco y -dijo- "no es justo, no es posible para la gente de esa región, que vive en esta comunidad tan grande que vive en esta zona que también atiende a muchos otros municipios, como es el caso de la población de El Fuerte, de Choix, también del sur de Sonora y cuántas cosas malas han pasado precisamente por el desplazamiento, la distancia que genera".

Narro se acerca a los habitantes que serán beneficiados con la apertura de este hospital. (Foto: Cortesía)

Agradeció el gesto del secretario de Salud, José Narro, por esa visita pues nunca había ido un secretario de Salud a esa zona, a esa región a conocer el hospital, y "le impactó ver la infraestructura y él nos va a apoyar para seguir abriendo las siguientes etapas".

En este recorrido donde dialogaron con usuarios y con el personal médico, también participaron el secretario de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina y el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, además del diputado federal, Bernardino Antelo.

Recorrido por el hospital. (Foto: Cortesía)