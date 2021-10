Valorarán la continuidad del contrato de ambulancias SUMMA en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La continuidad del contrato de arrendamiento por las ambulancias de SUMMA o bien, la adquisición de las mismas al término del mismo es una decisión que debe de analizarse con todas las áreas involucradas, señaló Juan Francisco Fierro Gaxiola.

El alcalde de Ahome adelantó que pedirá una valoración y un dictamen sobre el área operativa de estas unidades para poder determinar qué es lo más viable.

Cabe mencionar que la actual administración municipal efectuó un contrato de renta por las ambulancias SUMMA que son manejadas por la Dirección de Salud Municipales con la oportunidad de comprar estas unidades al término del convenio.

“Está en una valoración, la decisión no lo voy a tomar de manera particular ni personal, tengo que pedir una valoración y un dictamen de las áreas que llevan a cabo la operación de las ambulancias y entonces poder tomar una decisión sobre si es viable para el municipio o si vale la pena. Hay que ver que tan deterioradas quedaron porque se han usado bastante en muchísimas atenciones que han dado, hay que valorar todo eso”, indicó.

El funcionario municipal aclaró que en caso de que al menos esta administración que encabeza decida no continuar con este contrato ya tendrá la responsabilidad la siguiente administración valorar el tema.

“No es que se pierdan porque aún no son del municipio, sólo se tendría que valorar, muy posible tendría que valorar si es más conveniente para el municipio hacer un nuevo contrato de arrendamiento o comprarlas derivado del deterioro que pudieran tener. Claro que se puede platicar con él (Gerardo Vargas Landeros) sobre el tema, hasta donde tengo conocimiento el 31 de octubre no es la fecha límite para determinar si se adquieren o no, no tengo el dato preciso ahorita que día de noviembre y sobre el recurso que se tendría que pagar por las ambulancias aproximadamente es de 800 mil pesos, tenemos hasta el 31 de octubre”, enfatizó.