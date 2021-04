"Vamos a ganar", gritan ahomenses a Marcos Osuna candidato a la alcaldía

Sinaloa.- "¡Vamos a ganar!", "¡ése mi Todo Terreno!", "¡puro para adelante!", eran las voces espontáneas de los automovilistas que este sábado transitaban por el cruce de Antonio Rosales y Centenario en Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Acompañado del candidato a Gobernador por la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastelum, el candidato común del PRI, PAN y PRD a la Presidencia Municipal de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, acudió al transitado crucero a saludar a los automovilistas.

Fue mas que palpable el respaldo de los conductores de vehículos particulares, de empresa, motociclistas y ciclistas que aprovechaban el semáforo en rojo para saludar y dialogar momentáneamente con los candidatos de la coalición Va Por Sinaloa.

Hubo quienes incluso bajaban de sus vehículos para saludar a Marcos Osuna, como el caso de un ex compañero laboral, a quien hacía más de 10 años no veía y hoy, orgulloso de su ex jefe, se bajó de su auto para saludar y reconocer el liderazgo y el crecimiento en su carrera, comprometiendo su apoyo en las urnas este 6 de junio.

"Vamos con todo Marcos", "vamos a ganar", gritaban a su paso los automovilistas.

Marcos Osuna se dijo fortalecido por este apoyo