Van 2 mil 218 dosis de la vacuna SR aplicadas en la zona de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Solo un 15.4 por ciento de la vacuna contra el sarampión y la rubéola (SR) se ha aplicado a los niños de 1 a 4 años en la zona de la Jurisdicción Sanitaria 01, en la zona norte de Sinaloa, pues de 14 mil 397 dosis van 2 mil 218 aplicadas, informó Belén Guadalupe Carrillo Félix.

La coordinadora del Programa de Salud del Niño y el Adolescente de la Secretaría de Salud en la zona norte expuso que la invitación es a los padres de familia para que lleven a sus niños a vacunar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La primera semana sí hubo mucha asistencia, y ya la siguiente semana bajó, sabemos que se atravesó lo que fue el Día del Niño y eso merma en la aplicación", comentó.

Leer más: Por apellido será la vacunación contra Covid-19 de la segunda dosis en zona rural de Ahome

Dijo que la campaña de vacunación SR terminará hasta el 30 de junio, y que por lo tanto quedan dos meses para seguir invitando a la gente a que acuda con sus niños a los Centros de Salud, pero que no se esperen hasta el final.

Carrillo Félix informó que ayer inició la Jornada Nacional de Salud, la cual durará dos semanas y en ella se realiza la vacunación casa por casa, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar que se estarán haciendo estos recorridos para que les abran la puerta y les apliquen la vacuna a los niños.

"Que aprovechen, que sí ya va a ir ese personal a hacer recorrido casa por casa, que los atiendan".

Destacó que tienen registro de que la ausencia que encuentran en las viviendas es del 70 por ciento.

Leer más: Mañana inicia vacunación de la segunda dosis contra Covid-19 en Los Mochis: estos son los puntos

"De 100 casas visitadas, el 70 por ciento están vacías. Nosotros pensamos que por estar en contingencia íbamos a encontrar más gente en sus casas, pero no. No sabemos si no nos atienden o realmente no están en sus casas".

La coordinadora del Programa de Salud del Niño y el Adolescente de la Secretaría de Salud en la zona norte expuso que pueden acudir al Centro de Salud más cercano para vacunar a sus niños, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, y los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas.