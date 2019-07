Van 43 choques en Los Mochis durante vacaciones de verano

Los Mochis, Sinaloa.- Durante la temporada vacacional de verano se han registrado 43 accidentes de tránsito en la ciudad de Los Mochis y lamentablemente todos fueron provocados por la irresponsabilidad de los conductores al no respetar los señalamientos viales.

No ceder el paso al vehículo en preferencia, no hacer alto, no respetar la luz roja del semáforo y no guardar distancia fueron las principales causas de los percances ocurridos, puntualizó Jorge Valdez Alcorcha, supervisor de accidentes de la dirección de Tránsito Municipal de Ahome.

Accidentes

“Han sido choques, del día 20 que iniciaron el periodo vacacional a la fecha, en partes de accidentes tenemos 43 choques, de los cuales tenemos dos accidentes en los que los conductores han ido bajo los influjos del alcohol, todos han ocurrido en la ciudad”.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Conducir es un reto que requiere experiencia y habilidad, pero también conocimiento, por ello destacó la importancia de respetar los señalamientos de tránsito para que conductores y pasajeros puedan circular con seguridad y llegar con bien a sus destinos.

“Les pedimos que respeten los señalamientos porque la mayoría de los accidentes ocurren por no respetar los límites de velocidad, los altos, los semáforos y por no guardar su distancia, deben de conducir a una distancia prudente, y no deben manejar bajo los influjos del alcohol”.

Infracciones

Los señalamientos viales resultan muy útiles para el manejo diario e incluso pueden salvar la vida y desobedecerlos conlleva a multas de tránsito.

En las vacaciones de verano, alrededor de 90 vehículos han sido remitidos a la pensión municipal con infracciones por accidentes.