Van 60 infracciones a transportes de carga

Los Mochis.- Desde que la delegación de Vialidad y Transportes de la zona norte intensificó los operativos a raíz de las movilizaciones de las cosechas del maíz principalmente, ya van alrededor de 60 infracciones a transportes de carga por no contar con el permiso correspondiente, informó Hugo Hernando Leal Sañudo.

“Hemos estado trabajando en puntos medulares de inspección para efecto de combatir el pirataje y hasta el momento llevamos alrededor de 60 infracciones al transporte de carga por no contar con el permiso de carga”, dijo.

Manifestó que estos operativos es parte del trabajo que tienen que desarrollar a diario.

“Nosotros hemos estado trabajando en los puntos que siempre hemos manejado, pero a consecuencia de eso, hemos implementado otros puntos de revisión o inspección propiamente para ampliar el radio de nuestro trabajo”.

zona norte intensificó los operativos a raíz de las movilizaciones de las cosechas del maíz. El Debate

El funcionario estatal comentó que las infracciones por este concepto oscilan desde los 10 hasta los 25 salarios mínimos, y las unidades que son detectadas por reincidencia, pueden ir al corralón.

Una vez que se les infraccione y son reincidentes, pues propiamente lo que sigue es el corralón.

Inconformidades

Añadió que a inquietud de los transportistas de carga concesionados, quienes piden que los particulares que no cuentan con los permisos conforme a la ley, no hagan los acarreos de granos, el delegado, añadió que están muy vigilantes de que esto no se siga presentando.

Por otra parte, en cuanto a las inspecciones al transporte urbano público, expuso que estas son constantes para que los urbaneros tengan toda la documentación en regla y sobre todo, ofrezcan un servicio de calidad al usuario.

Mencionó que también están muy al pendiente de que estén haciendo en tiempo y forma los recorridos en cada una de las rutas, sobre todo, que no dejen de dar la primera y la última vuelta para que no afecten a los trabajadores y estudiantes.