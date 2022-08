Van 80 despidos en el Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A poco más de nueve meses de administración, se han dado un total de 80 despidos al interior de las distintas dependencias municipales de Ahome, dio a conocer Antonio Vega Arellano.

“Vamos en unas alrededor de 80 personas a las que se les ha despedido, sin liquidación. Primero se platica y sensibiliza con ellos, del porqué se le está aplicando alguna sanción, si no está haciendo bien su trabajo, si faltó en alguna situación o si está en algunos eventos que no debe en horario de trabajo”, señaló.

El tesorero municipal explicó que esto obedece a una instrucción del alcalde Gerardo Vargas Landeros con el objetivo de evitar un gasto innecesario en nóminas, duplicidad de puestos, entre otros malos manejos.

“Se están analizando todas las áreas de la administración para ver quién está trabajando, quién no y que estén todas las áreas bien atendidas. Que la gente que esté trabajando sea a la que se le pague y a quien no, pues vamos haciendo recortes, la instrucción es que ya no se sustituyen, una vez dados de baja ya no hay contratación de alguien más”, indicó.

El funcionario municipal precisó que esta cifra es al cierre del mes de julio en donde todas las dependencias se han revisado detenidamente.

“Tenemos un compromiso muy fuerte por instrucción del alcalde que tiene que ver con el bien de la ciudadanía y el buen uso de los recursos. Seguimos analizando y creo que no vamos a terminar, vamos a seguir toda la administración, operativos y administrativas”, enfatizó.