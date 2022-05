Van a decomisar vehículos infractores sin legalizar en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aquellos carros “chocolate” que cometan alguna infracción de tránsito serán debidamente sancionados, advirtió José Alfredo Gutiérrez.

Entrevistado al respecto, el director de Tránsito Municipal se refirió a aquellas unidades que son aptas para entrar en el programa de nacionalización y que no hagan el trámite, es decir, a aquellos que se nieguen de cierta manera a entrar en la legalidad.

“Si comete una falta y se revisa que esa unidad era apta para el programa de nacionalización, si no lo hizo se tendrá que proceder a la detención del vehículo y será la Secretaría de Hacienda la que disponga lo que va a hacer con ellos. Si cumplían con el requisito y no lo hicieron, entonces no van a poder circular sin placas, ni empadronado por otras asociaciones”, abundó.

De igual forma, aseguró que el municipio no emprenderá una persecución en contra de las unidades motrices que no cumplieron con los requisitos para ser nacionalizados, pues explicó que existe la orden de que si no cometen una falta o un delito, no se les moleste.

“Por parte de nosotros no habrá ninguna cacería en contra de los que sigan empadronados, pero que no pudieron entrar en el programa por los requisitos, ya la autoridad federal sabrá qué métodos utilizarán ellos o qué van a hacer, pero por parte de nosotros no”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que existe la intención de crear un padrón vehicular por parte del municipio, tal como se hizo hace algunos años, a fin de tener un control sobre el número de unidades extranjeras que quedarán sin nacionalizar y circulando.

“Los que queden que no cumplan el requisito vamos a buscar la forma de nosotros tener el control; haremos por parte del municipio un programa como una vez ya lo hizo el estado de engomado; ya ahí tendremos el control directo nosotros, ya no permitiremos los otros empadronados”, señaló Gutiérrez.