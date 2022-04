Van por erradicar el robo hormiga de cosechas en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de mantener en resguardo la cosecha pero sobre todo, dar seguridad y tranquilidad al productor, el municipio de Ahome a través de su Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reforzarán los operativos de vigilancia en los campos agrícolas.

Así lo confirmó el alcalde Gerardo Vargas Landeros quien mostró su preocupación por el malestar generalizado que existe en algunas zonas del municipio especialmente por el robo hormiga.

“Es el primer reporte que tenemos (de productores de El Guayabo), se reportó el secretario (Julio César Romanillo) y nos dijo que había tomado acciones y el reforzamiento. Es un tema que no podemos permitir, ni que los productores, que del sector primario, del sector social se la partan y lleguen unos vaquetones y les roben la cosecha, vamos a poner mucha atención”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la intención es mantener lo más protegida la principal actividad productiva de la región que es la agrícola que en muchas ocasiones es la más afectada.

“Vamos a enfocarnos en todas las cosechas, no se la pueden estar robando, no es correcto, al final de temporada sobra el mango, por ejemplo y no nada más el mango, las guayabas, los ciruelos, es que no tienen porqué robárselas, mejor dejen a que el que los sembró recuperen la inversión, al final de temporada para ver para todos”, destacó.