Van por un municipio libre de garrapata en ganado en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de erradicar la garrapata en el ganado de Ahome, el municipio a través de la Secretaría de Economía entregaron en donación una bomba de aspersión para baños garrapaticidas para cada una de las siete sindicaturas.

Durante el evento, Bernardo Cárdenas Soto, secretario de Sedeco Ahome, señaló que este apoyo forma parte de un programa que trae el área en beneficio de los sectores productivos.

Mientras tanto, Manuel de Jesús López Valdez productor del Ejido La Despensa agradeció por esta gestión que dijo, será de gran apoyo para quienes se dedican a esta actividad.

"Tenemos ganado de doble propósito y logramos que la leche tenga un mejor precio y sea redituable para nosotros. Cómo tenemos este ganado estos apoyos contribuye a tener un mejor control zoosanitario porque viene la temporada en donde se prolifera, pero vamos a tener una mejor competitividad con el estando vecino y eso nos ayude a que la carne tenga un mejor costo, gracias por esta labor, esta gestión, muchas gracias a todos".

Por su parte, el alcalde Gerardo Vargas Landeros sostuvo que quizá la entrega de estas máquinas pudiera parecer poco; sin embargo, enalteció la importancia de la misma pues al final del día al contar con ganado sano garantiza mejores precios tanto de la leche como de la carne y eso se refleja en beneficio para los bolsillos de los ganaderos locales.

"Me decían que ahorita es el momento más propicio para esta actividad porque viene el calor más fuertes. Los beneficios son mejorar el precio sobre todo que no se esté extendiendo está enfermedad de la garrapata y que ha se trabaje no solo como una erradicación sino como una zona libre de garrapata y eso es muy importante para ganaderos primario y así como estamos ayudando a pescadores, agricultores ahora estamos con los ganaderos, así lo hemos manifestado, el propio gobernador Rubén Rocha Moya quien dijo que le iba a meter todo lo necesario para establecer el control sanitario", indicó.

Por último, felicitó a quienes reciben estas máquinas haciendo hincapié en que estarán técnicos especialistas para llevar a cabo este trabajo de fumigación reiterando también el compromiso de continuar ayudando a este sector al igual que el resto que mueve la economía del municipio de Ahome.

"Les pido a los sindicos que se acerquen a los productores primarios, lo importante otra vez, no se sientan solos, estamos con ustedes, todo el material que estén utilizando la Secretaría de Economía se los tiene que dar, échenle muchas ganas y lo que se les ofrezca aquí estamos", enfatizó.