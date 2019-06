Vecina de Las Malvinas pide al municipio le dé el apoyo prometido

Los Mochis, Sinaloa.- La madrugada del pasado 21 de mayo, la familia Gómez Salmerón perdió gran parte de su hogar a causa de un repentino incendio provocado por un cortocircuito.

A 25 días del suceso, el municipio no ha entregado a los vecinos de Las Malvinas el apoyo que les prometió.

Así lo denunció Micaela Salmerón Portillo, una adulta mayor preocupada por la situación de sus seres queridos, pero en especial por la cercanía de la temporada de lluvias lanzó una petición a las autoridades municipales.

“Ellos fueron a mi casa a ver lo que había pasado, me dijeron que me iban a ayudar con láminas para el techo, o con algo, hasta una cubeta de pintura para pintar el cuartito de material que tengo, pero ni eso, no han ido, fueron ese día pero ya no volvieron”.