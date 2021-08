Vecina de Topolobampo, Ahome, acredita propiedad de terreno

Los Mochis, Sinaloa.- Con escrituras y documentos emitidos por las autoridades competentes, Onisa Zamorano, vecina de Topolobampo, Ahome, comprobó que el terreno que se encuentra actualmente bardeando es de su propiedad.

Cabe mencionar que la habitante del puerto fue señalada de “acaparar” un andador; sin embargo, de acuerdo al croquis del deslinde número 00 000 386 emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no existe este espacio como tal.

Explicación

“El deslinde que se emite el 21 de diciembre del 2020 coincide con las medidas y colindancias que están establecidas en las escrituras que tienen fecha del 17 de enero del 2003, en donde aparece el nombre de Efrén Andrade Gutiérrez, que fue quien vendió inicialmente, él ya murió.”

Señaló que Efrén Andrade vendió a María Julieta Quezada Domínguez el 25 de abril del 2005 quien al final le vendió a ella la propiedad en la que actualmente está fincando; esto en mayo del 2014.

“Hace 18 años que se regularizó este lote y hoy son las mismas colindancias. Siempre he tenido todo en regla y los pagos hechos, se pidió un deslinde y alineamiento y no existe ninguna modificación a lo que dicen las escrituras originales.”

Señala a Felizardo “N” como responsable de derrumbar su barda. Foto: Debate

Añadió que las acusaciones hechas por quienes son sus vecinos son infundadas, pues incluso las dos viviendas contiguas tienen sus accesos por esta parte del predio, es decir, estas dos casas tienen sus propios andadores (48 y 49).

“En junio de este año los vecinos se presentaron con cartulinas y todo en Palacio, los recibió el director de Desarrollo Urbano aunque ellos dicen que no. Mandaron a inspectores a la casa, yo les mostré todos los documentos que tengo y corroboraron que no había nada ilegal, que ese terreno era de mi propiedad y no un andador como ellos lo quieren hacer ver. Incluso, se me emitió un permiso de construcción con fecha del 18 de junio del 2021 y se me da porque acredité toda la documentación.”

Escrituras del terreno emitidas en el año 2003. Foto: Debate

Temor

Ante esto, dijo tener miedo por su integridad física y la de su familia, pues asegura que sus vecinos además de iniciar una guerra difamatoria a través de las redes sociales en su contra, ya iniciaron con acciones en contra de su propiedad, tal como el derrumbe de una parte de la barda que ya construyó.

“Ahorita estoy ante usted por la preocupación de mi familia. He recibido ofensas, agresiones, malas palabras. Por yo delimitar mi propiedad el 30 de junio me mandaron unos malandros para amenazarnos. El 2 de agosto me tumbaron la barda el señor Felizardo y su yerno. Entre Martha, Luis Andrade, María de los Ángeles Andrade y Nallely Mejía andan provocando a los vecinos a realizar actos vandálicos y en las redes sociales, incitando a presentarse en mi casa con marros para tumbar mi barda. Ahí sí estoy actuando en lo legal y los hago responsables de lo que pueda pasarme.”