Vecina de la Ferrocarrilera irrumpe el Cabildo

Los Mochis, Sinaloa.- Cansada de no recibir respuesta por parte de los funcionarios públicos ni de los regidores, una vecina de la colonia Ferrocarrilera irrumpió la Sesión de Cabildo de este miércoles con el fin de que de una vez por todas, se les solucione el problema de drenaje en dicho asentamiento.

Lidia Castruita Rivera, se encaró con el mandatario municipal a quien le recalcó que está enfadada de tocar puertas y no ser escuchada, ante el problema de salud por el que se enfrenta.

La mujer expresó el problema que enfrenta en su colonia. Foto: EL DEBATE

“Estoy cansada señor, ya he ido a Japama, aquí con los regidores, a los medios de comunicación y nadie me hace caso, ya no vengo a pedirle, vengo a exigirle, quiero que me diga qué va a hacer señor alcalde, quiero que me ayude, mi niña está enferma por el cochinero, las aguas del drenaje las tenemos encima y nadie nos ayuda”, repetía una y otra vez la señora en medio del Cabildo en tanto el alcalde solo veía conteniéndose.

La vecina de la Ferrocarrilera exigió al alcalde una solución. Foto: EL DEBATE

Luego de un par de minutos, el alcalde llamó al Salón a Anibal Rubio, su asistente particular a quien le pidió recibiera a la señora.

Le dan para atrás

Sin embargo, después de que Castruita Rivera se reunió con el funcionario, ésta salió del despacho de la presidencia municipal más decepcionada de cómo llegó, pues la respuesta de Anibal Rubio fue que se calmara y acudiera a Japama para que de nuevo hiciera el reporte.

“Me dijo que me calmará y fuera a Japama que según ahora sí me iba a atender y pues ni modo voy a tener que ir para allá con mi hija haber si es cierto que me van a atender, yo pensé que el alcalde iba a dar la orden que solucionaran pero no, tengo que ir a Japama”, señaló.

En ese sentido, comentó que aún cuando no le resolvieron como hubiera querido al enfrentarse al alcalde, advirtió que si no acuden a la colonia popular, de nueva cuenta se hará presente en el Ayuntamiento y volverá a enfrentar a Chapman Moreno hasta que le resuelvan.

“Voy a ir a Japama y si no me atienden voy a volver a venir, él (Anibal Rubio) solo me dijo que me calmara y fuera a Japama pero si no me atienden, si no me resuelven voy a volver a venir hasta que me solucionen el problema”, refutó.